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影／冒用吳淡如照片招募股票投資 警方逮捕詐騙集團車手

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區66歲婦人，輕信冒用作家吳淡如名義的股市投資騙局，陸續匯款140萬元又被要求面交110萬，才驚覺上當報警求助。警方14日埋伏在雙方約定交款的咖啡廳，當場逮捕29歲邱姓取款車手。

被害人聲稱上個月在臉書看到有吳淡如照片的股市投資廣告，加LINE之後被引導進入學習群組，陸續匯款140餘萬元購買股票。接著對方又通知說她幸運抽到現金增資上市公司的股票30張，獲利高達百萬元，但必須交付110萬元，否則會被視為違約，送金管會列入信用不良凍結帳戶。

婦人這時才覺得不對勁，查看先前註冊的投資網站，發現已遭刑事局警示移除，驚覺受騙立刻報警。員警14日下午4時許，喬裝客人在淡水區水源街某咖啡廳埋伏，待29歲邱姓車手出面向被害人取款，予以逮捕，在他身上查扣點鈔機、偽造的虛擬貨幣買賣契約書、現金3千餘元、金融卡3張等證物，警詢後依詐欺罪嫌、違反洗錢防制法移送士林地檢署偵辦。

詐騙集團冒用吳淡如的照片，設下股票投資騙局。記者林昭彰／翻攝
詐騙集團冒用吳淡如的照片，設下股票投資騙局。記者林昭彰／翻攝
投資詐騙金額高，是近期較常見的套路，取款車手還隨身攜帶點鈔機。記者林昭彰／翻攝
投資詐騙金額高，是近期較常見的套路，取款車手還隨身攜帶點鈔機。記者林昭彰／翻攝
警員著便服佯裝客人，趁詐騙車手在咖啡廳取款時予以逮捕。記者林昭彰／翻攝
警員著便服佯裝客人，趁詐騙車手在咖啡廳取款時予以逮捕。記者林昭彰／翻攝

咖啡廳 淡水

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