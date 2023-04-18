影／冒用吳淡如照片招募股票投資 警方逮捕詐騙集團車手

新北市淡水區66歲婦人，輕信冒用作家吳淡如名義的股市投資騙局，陸續匯款140萬元又被要求面交110萬，才驚覺上當報警求助。警方14日埋伏在雙方約定交款的咖啡廳，當場逮捕29歲邱姓取款車手。

被害人聲稱上個月在臉書看到有吳淡如照片的股市投資廣告，加LINE之後被引導進入學習群組，陸續匯款140餘萬元購買股票。接著對方又通知說她幸運抽到現金增資上市公司的股票30張，獲利高達百萬元，但必須交付110萬元，否則會被視為違約，送金管會列入信用不良凍結帳戶。