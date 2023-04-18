清潔工豪宅工地刺死板模工 法官1理由認無殺人犯意判8年

高雄美術館一處豪宅工地去年7月爆發殺人案，陳姓清潔工和黃姓工人起口角，陳男持摺疊刀朝黃男胸口刺一刀後逃逸，黃男送醫後搶救不治，高雄地方法院審理後，認為陳男在黃倒地後未上前追殺，應無殺人犯意，依傷害致人於死罪判刑8年。

去年7月16日下午1時26分許，28歲陳姓板模工人和48歲黃姓工人，在鼓山區明誠四路和美術東二路的建案工地工作，2人先前即因清潔問題起口角糾紛，雙方互有嫌隙，當天又在工地發生口角爭執。

當時黃男出手推了陳男一把，未料，陳男暴怒持摺疊刀朝黃男刺了一刀，黃出手阻擋後右前臂遭刺傷，陳男之後再持刀朝黃男胸口刺了1下，隨後即騎車逃離現場。

受傷的黃男被同事送往市立聯合醫院急救，因傷重下午4時20分，搶救無效不治。警方事後策動陳男到案，但陳男都未出面，當天晚間6時許，警方循線在鳳山區一間網咖將陳男查緝到案，起獲摺疊刀一把。

檢方調查後，發現黃男胸部傷口深達9.5公分，因刀傷刺入胸骨、心包膜、心臟，導致心包填塞、大量血胸及氣胸（右肺塌陷），認為陳男具殺人犯意，依殺人罪將陳男起訴。

高雄地院審理時，陳男坦承持刀殺人，但稱當時是黃男推了他的藍姓上司一下，藍男對他很好，他才會拿出折疊刀刺向黃男，原本只是想傷害教訓他一下，只是剛好黃男手平舉，刀子才會刺向他的胸部。