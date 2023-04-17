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以為空氣槍故障…射破娃娃機玻璃 開槍男10分鐘就被逮

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

上周五（14日），新北市汐止警分局社后派出所接獲報案，指汐止區福德二路32號前，有男子持空氣槍射破娃娃機玻璃，但警方到場時，開槍男子已離去，警方調閱監視器沿路追緝，10分鐘後便逮獲開槍男，起獲2把空氣槍並在其住家再起獲2把空氣槍、大麻煙油等物品，詢後依法送辦。

警方表示，27歲李男待業中，14日晚間前往娃娃機店，以為攜帶的空氣槍故障，竟對著娃娃機玻璃測試，造成玻璃破裂後，李男便離去。

民眾報案後，警方趕抵但李男已離去，旋即調閱監視器追查，約10分鐘後在周邊逮獲李男並起獲2把空氣槍。

警方也在李男家中再起獲2把空氣槍、鋼珠彈及14支大麻煙油、電子式加熱霧化器等物品，初步檢驗空氣槍無殺傷力，全案依毒品、毀損及恐嚇危害安全等罪嫌移送偵辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

警方在李男家中起獲大麻煙油、鋼珠彈等物品。記者李易昌／翻攝
警方在李男家中起獲大麻煙油、鋼珠彈等物品。記者李易昌／翻攝
李男開槍後離去，10分鐘後在周邊就被警方查獲逮補。記者李易昌／翻攝
李男開槍後離去，10分鐘後在周邊就被警方查獲逮補。記者李易昌／翻攝
警方起獲李男擁有的空氣槍。記者李易昌／翻攝
警方起獲李男擁有的空氣槍。記者李易昌／翻攝
李男開槍後離去，10分鐘後在周邊就被警方查獲逮補。記者李易昌／翻攝
李男開槍後離去，10分鐘後在周邊就被警方查獲逮補。記者李易昌／翻攝
李男開槍後離去，10分鐘後在周邊就被警方查獲逮補。記者李易昌／翻攝
李男開槍後離去，10分鐘後在周邊就被警方查獲逮補。記者李易昌／翻攝
李男對著娃娃機玻璃試槍。記者李易昌／翻攝
李男對著娃娃機玻璃試槍。記者李易昌／翻攝

娃娃機 監視器

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