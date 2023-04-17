台中男虐殺3犬木棍打熱水燙 檢起訴求加重其刑
台中市許姓男子從2020年初開始，陸續透過臉書社團領養犬隻，但涉嫌在前年3月、4月間，虐待、殺害領養的犬隻，有一隻狗被許以木棒打死後，棄屍在空地，另外2隻則被許用熱水燙到2、3度燙傷，檢方今偵結，依違反動保法起訴。
起訴指出，許姓男子（34歲）有竊盜前科，2019年間才執刑完畢出監，2020年3月開始，多次透過臉書社團，向他人領養犬隻，不過許男涉嫌虐待、殺害領養犬隻，犯案後還棄置犬隻屍體。
2021年3月間，許男與魏姓女友起口角，加上領養的犬隻「阿肥」隨地大小便，許一氣之下，持木棍將犬隻打死，隨後將犬隻裝入黑色塑膠袋與麻布袋後，棄置在龍井區的一處空地。
2021年4月8日下午3時許，許男在彰化伸港住處，替另外兩隻領養的犬隻洗澡時，又涉嫌利用熱水燙兩犬的頭部、背部與四肢，導致犬隻全身有70％的2度、3度燙傷。
全案由台中市動保處移請台中地檢署偵辦，許男在警詢、偵訊時，也都承認有虐待犬隻的犯行，全案今偵結，依違反動保法起訴，另外許在執刑完畢5年內，又故意再犯有期徒刑以上之罪，視為累犯，建請院方依法加重其刑。
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