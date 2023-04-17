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北市內湖槍擊案槍手機車丟基隆河 警方打撈尋獲

中央社／ 台北17日電

內湖槍擊案槍手對王姓男子開了至少15槍後，將犯案用機車丟棄於基隆河滅證。聯合報記者李隆揆／翻攝
內湖槍擊案槍手對王姓男子開了至少15槍後，將犯案用機車丟棄於基隆河滅證。聯合報記者李隆揆／翻攝
曾任電視台節目製作人的王男日前在台北市內湖區遭人開槍，槍手逃逸。據了解，槍手疑將犯案用機車棄至基隆河滅證，警方已將車輛打撈並送交鑑識作業，持續鎖定犯嫌追緝中。

台北市內湖區康寧路3段附近於10日晚間發生槍擊案，51歲王男左腿中槍，警方在案發現場採獲15顆彈殼。台北市長蔣萬安13日備詢時說，警方已鎖定犯嫌身分，持續與新北市警察局合作追緝。受傷王男曾在電視台擔任節目製作人，目前仍在媒體圈接企畫案。

警方經多日查緝，據了解，已循線查知槍手將犯案用機車丟棄於基隆河滅證，並派員到場打撈，目前已將犯案機車送交鑑識，追查相關犯案跡證，同時鎖定槍手持續追緝中。

警方先前調閱周邊監視器發現，槍手是騎乘懸掛變造車牌的機車到場，來返過程都穿著黑色服裝，案發前才變裝成外送員衣著，與王男起爭執後便持槍傷人，隨即騎車逃逸，犯案動機仍待調查釐清。

據知，王男和其家人都表示並不認識槍手，案發時僅寒暄問對方是否已完成外送工作，不料竟遭開槍，且澄清並無債務問題，一家人生活都相當單純，也無與人結怨，不知為何會遭遇此事。

槍擊

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