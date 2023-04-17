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影／桃園摩鐵房太吵 警上門驚見櫃子頂門、違禁品扔地

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市劉姓女子和丈夫入住桃園區一間汽車旅館，疑在房內製造拖行家具噪音，遭臨檢員警上門關切，沒想到他們在房內以櫃子擋門、拆除插座盒，桌上及地上還被發現毒品，儘管兩人否認，警方仍依毒品罪嫌偵辦、釐清兩人是否涉案。

桃園警分局中路派出所員警鄒淅之及廖玄穎，昨晚9時50分許到轄內依家汽車旅館執行旅賓館臨檢查察勤務，接獲住客反映，稱有一間房傳出拖動家具、敲打物品的吵雜聲，疑似發生爭執。

員警立即前往查訪、敲門，應門的是劉姓女子（32歲），她表示並沒有發生事故，房內還有她丈夫鍾姓男子（30歲）；不過員警見到門後用櫃子頂著，十分可疑，便要求入內查看，發現房內物品凌亂，插座盒蓋被拆除。

員警詢問為何這樣擺放，兩人回稱這樣「比較有安全感」，隨後員警又發現桌上有疑似毒品愷他命粉末、地上則有殘渣袋，但夫妻倆卻辯稱可能是之前的客人遺留，並指責是旅館清潔人員「沒掃乾淨」；警方初步檢驗粉末、殘渣袋，確認粉末是毒品K他命，全案依毒品危害防制條例偵辦中。

警方在劉女夫婦房內找到毒品粉末及殘渣袋，將依法偵辦。記者楊湛華／翻攝
警方在劉女夫婦房內找到毒品粉末及殘渣袋，將依法偵辦。記者楊湛華／翻攝
警方在劉女夫婦房內找到毒品粉末及殘渣袋，將依法偵辦。記者楊湛華／翻攝
警方在劉女夫婦房內找到毒品粉末及殘渣袋，將依法偵辦。記者楊湛華／翻攝

毒品 摩鐵

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