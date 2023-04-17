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影／彰化角頭佯「股市女王」騙6000萬 菜籃婦500萬飛了
彰化縣王姓角頭在地方小有名氣，去年間籌組暴力討債、詐騙集團，還佯「股市女王蘇麗芬」名義，詐騙民眾投資，有一名菜籃族婦人，背著家人投資500萬元，全都血本無歸，檢警今年2月間收網，帶回王等涉案9人，全案擴大清查幕後共犯。
經查，王姓男子（27歲）是地方角頭，在彰化縣小有名氣，去年間籌組詐騙集團，分別以徵才、投資等名義，向民眾詐騙，徵才部分，王等人先在臉書社團發布應徵訊息，待求職者聯繫後，再要求被害人提供金融帳戶，讓博弈公司轉帳、節稅，誆騙被害人藉此可有高額獲利。
被害人前往應徵後，就被王等人控制行動成為「豬仔」，也會強行拿走被害人手機，以接收銀行OTP認證簡訊，辦理網路銀行約定轉帳功能。
另外，王等人還會以「假投資」的手法，利用「股市女王蘇麗芬」的名義，向年約40、50歲的中產階級、菜籃族遊說投資，有19人被騙匯款到12個人頭帳戶內，被騙金額從5萬元至500萬元不等，有其中一名中年婦人被騙500萬元，是被騙金額最高的，王等人一共獲利不法贓款超過6000萬元。
全案由刑事局中打三隊與彰化縣刑大、彰化警分局偵查隊，合組專案小組，報請彰化地檢署敏股檢察官指揮，偵辦彰化縣王姓角頭涉嫌暴力討債、詐騙案。
今年2月22日收網抓人，查扣手機、西瓜刀、本票等贓證物，依恐嚇、詐欺、洗錢、妨害自由等罪，移送彰化地檢署，檢方命5萬元至10萬元不等金額交保。
刑事局呼籲，詐騙手法推陳出新，民眾務必提高警覺，尤其對於Youtube的網紅、名人推薦投資廣告，要求加LINE進投資群組，進而匯款到他人金融帳號，或是求職過程，遇到標榜工作輕鬆、學經歷不拘，卻給超乎比例的高報酬等情形，一定是詐騙。
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