男子駕車任意變換車道 南警凌晨攔檢查獲槍與毒

蔡姓男子（白衣者）涉嫌持有改造手槍及子彈，警方依違反槍砲罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝 22歲蔡姓男子昨天凌晨2點多駕車行經小東與公園南路口，任意變換車道，被巡邏員警發現上前攔查，發現蔡涉嫌持有改造手槍及9發子彈。尤姓男乘客涉持有K他命，警詢後分別依違反槍砲彈藥管制條例、毒品危害防制條例罪嫌法辦。

台南市警五分局開元派出所警員王品哲、鄒智昀，凌晨2點多，在北區小東路與公園南路口巡邏發現一部轎行車速度快且任意變換車道，眼尖巡警發現車牌與車型可疑，研判可能為權利車，一路尾隨至公園南路伺機攔停。

盤查過程中員警赫然發現蔡姓男駕駛(22歲)座位跨下疑有槍枝，經查為1把已上膛的改造手槍、1把空氣槍及9發子彈，另在尤姓副駕駛(18歲)身上查獲三級毒品K他命(0.28公克)。

據了解，蔡姓男子有毒品及妨害自由等前科，他表示槍枝是友人寄放，他用來防身的。尤承認K他命是他持有自己吸食。案由偵查隊擴大偵辦並追查槍枝來源，所使用車輛也因懸掛他車號牌強制拖吊移置保管。

蔡駕車任意變換車道部分，警方將依違反道路交通管理處罰條例開罰1200元。