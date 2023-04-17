影／台北工人吸大麻被抓 警引醫建議「常吸降智」規勸

台中市刑大接獲線報，台北市張姓工人涉嫌持有毒品，去年8月間前往搜索，查扣市價約6萬多元大麻花、毒郵票等贓證物，張承認持有、吸食，辯稱壓力大，警方提醒，根據醫生建議，長期吸食大麻會「降低智商」，張聽到也嚇出一身冷汗，檢方今偵結，依毒品罪起訴。

台中市刑大五隊獲報，台北市張姓工人（25歲）涉嫌持有大麻等毒品，去年8月間趁張男在住處外出時，持搜索票抓人，當場在張住處查獲大麻花1包（重9.14公克）、大麻煙草1罐（重6.38公克）、毒郵票2.5張（麥角二乙胺LSD、重0.82公克）、研磨器、電子磅秤等贓證物，毒品市價約6萬多元。

警方在搜索時提醒張男，有醫學研究顯示，長期高劑量吸大麻，智商將「顯著下降」，規勸張男此次落網後，要學到教訓，不要再吸食毒品。

台中市刑大偵五隊表示，台灣高等檢察署在今年3月間有召開「毒品情勢分析及警示發布記者會」，其中台灣成癮學會醫師李俊宏也在會中做出相同建議，大麻屬中樞神經迷幻劑，吸食後會產生心跳加快、妄想、幻覺、口乾、眼睛發紅等現象，長期使用有耐受性、心理依賴性，千萬不要誤信大麻是天然植物，輕忽對身體危害。