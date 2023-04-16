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製毒工廠路旁有人養豬 警方懷疑為掩護製毒異味

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

檢警破獲同一犯罪集團旗下兩處製毒工廠，查獲的毒物，估計可做成近215萬包毒咖啡，不法利益約10億元。毒梟疑為掩人耳目，養掩飾毒物氣味，或在透天厝樓上製毒，但1樓設神明桌佯裝一般民宅。檢方聲押詹姓、周姓主嫌獲准後，持續追查幕後主使者。

警政署保三總隊接獲線報，鎖定一名製毒師傅調查販毒集團動態時，查出新北市汐止區和宜蘭縣壯圍鄉各有一處製毒工廠，疑屬同一集團控制。

基隆地檢署今天表示，主任檢察官陳照世日前指揮保三總隊、刑事局和新北、台北、基隆市警力，分別在汐止逮捕負責製毒的詹姓男子和兩名助手，在壯圍逮捕負責製毒的周姓男子，偵訊後送辦。檢察官複訊後，向基隆地院聲請詹男和周男羈押禁見，法院審理後裁准。

警方在兩處製毒工廠，共查扣喵喵固態成品公50斤、半成品636公斤、製毒原料974公斤和一批製毒工具。依市售每包毒咖啡包約摻入0.2公克「喵喵」計算，可製作近215萬包毒咖啡，再以1包500元計算，流入市場可販售約10億元。

檢警布線追查時發現，製毒集團行事小心，挑選製毒工廠和倉庫地點都相當隱密，嫌犯移動過程中，會刻意跨縣市繞路，試圖形成斷點，擺脫可能的被追蹤風險，增加檢警查緝難度。

檢警專案小組投入大量人力，加強跟監蒐證，在通往位在汐止偏僻處製毒工廠途路，路旁有人養豬。因為豬圈會發出臭味，是否為製毒集團刻意所為，用來掩蓋製毒產生的氣味，還待追查釐清。

位在壯圍的製毒工廠設在透天厝的2、3樓，鄰宅沒有人長住，較不引人注意。嫌犯另在一樓放置神明桌，還有祖先牌位，掩人耳目。

檢警在新北市汐止區查獲製毒工廠，逮捕周姓主嫌（中），檢方偵訊後聲請羈押禁見，基隆地方法院裁准。記者邱瑞杰／翻攝
檢警在新北市汐止區查獲製毒工廠，逮捕周姓主嫌（中），檢方偵訊後聲請羈押禁見，基隆地方法院裁准。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 汐止 販毒

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