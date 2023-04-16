高雄越南小吃部開毒趴 警破門半數都是逃逸移工

高雄鳳仁路某間越南小吃部昨天凌晨開毒趴，24名外籍移工聚集2間包廂吸食K他命，警方獲報攻堅，查獲K他命及FM2（一粒眠）等毒品，其中12人為失聯移工（11男1女），採檢驗尿後，交由移民署處置，後續遣返。

仁武警分局表示，前天深夜接獲舉，掌握仁武區鳳仁路上某間越南小吃部內有外籍移工施用毒品，昨天凌晨1時許，專案執行擴大臨檢勤務，派出大批員警到現場查緝。

由於外籍移工常以不要命的方式逃避警方查緝，警方先於側門周遭埋伏，採前後包夾，等時機成熟再動員警力進入小吃部內，發現2間包廂共有24名外籍移工。經員警逐一清查身分，分別在包廂內查獲三級毒品愷他命計3.93公克、FM2（一粒眠）1.52公克。

臨檢時外籍移工還在開心歡唱並吸食毒品，渾然不知發生何事，員警發現一包疑似毒品白色粉末，檢驗呈現三級毒品陽性反應。再發現包廂內越籍男移工5人藏有三級毒品FM2、愷他命混和包及K盤，另一間包廂內越籍移工19人（14男5女）也查獲有K他命及殘渣袋。