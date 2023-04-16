快訊

中職／史無前例300轟！林智勝三分砲炸裂桃園 豪勁成為紀錄背景

日職／吳念庭被對手滑壘「撞翻一圈」 表情痛苦一拐一拐退場

縱橫澎湖政壇超過30年！前立委許素葉告別人生 享耆壽90歲

高雄越南小吃部開毒趴 警破門半數都是逃逸移工

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄鳳仁路某間越南小吃部昨天凌晨開毒趴，24名外籍移工聚集2間包廂吸食K他命，警方獲報攻堅，查獲K他命及FM2（一粒眠）等毒品，其中12人為失聯移工（11男1女），採檢驗尿後，交由移民署處置，後續遣返。

仁武警分局表示，前天深夜接獲舉，掌握仁武區鳳仁路上某間越南小吃部內有外籍移工施用毒品，昨天凌晨1時許，專案執行擴大臨檢勤務，派出大批員警到現場查緝。

由於外籍移工常以不要命的方式逃避警方查緝，警方先於側門周遭埋伏，採前後包夾，等時機成熟再動員警力進入小吃部內，發現2間包廂共有24名外籍移工。經員警逐一清查身分，分別在包廂內查獲三級毒品愷他命計3.93公克、FM2（一粒眠）1.52公克。

臨檢時外籍移工還在開心歡唱並吸食毒品，渾然不知發生何事，員警發現一包疑似毒品白色粉末，檢驗呈現三級毒品陽性反應。再發現包廂內越籍男移工5人藏有三級毒品FM2、愷他命混和包及K盤，另一間包廂內越籍移工19人（14男5女）也查獲有K他命及殘渣袋。

現場共帶回18男6女查證，釐清包廂內毒品來源，依違反毒品防制條例函請裁罰，另由移民署專勤隊協助確認失聯移工身分，已知12人是失聯移工（11男1女），後續依入出國及移民法解送移民署專勤隊處置。

高雄仁武區某間越南小吃部大開毒趴，警方查獲24名越南籍移工，其中1半都是失聯逃逸移工。記者張議晨/翻攝
高雄仁武區某間越南小吃部大開毒趴，警方查獲24名越南籍移工，其中1半都是失聯逃逸移工。記者張議晨/翻攝
高雄仁武區某間越南小吃部大開毒趴，警方查獲24名越南籍移工，其中1半都是失聯逃逸移工。記者張議晨/翻攝
高雄仁武區某間越南小吃部大開毒趴，警方查獲24名越南籍移工，其中1半都是失聯逃逸移工。記者張議晨/翻攝
高雄仁武區某間越南小吃部大開毒趴，警方查獲24名越南籍移工，其中1半都是失聯逃逸移工。記者張議晨/翻攝
高雄仁武區某間越南小吃部大開毒趴，警方查獲24名越南籍移工，其中1半都是失聯逃逸移工。記者張議晨/翻攝

移工 毒品 移民署

延伸閱讀

男偷路邊貨車內工具變賣 苗警逮人搜出毒品送辦

影／通緝犯交出毒品卻騎機車衝撞 蘆洲警開1槍逮捕

0元機票來了！越捷航空慶開航 這3天越南─澳洲航線0元

台南退休高階警官疑心肌梗塞 出遊越南傳不幸

相關新聞

影／通緝犯交出毒品卻騎機車衝撞 蘆洲警開1槍逮捕

45歲李姓男子日前在新北市蘆洲區，深夜騎乘機車被警方攔下盤查，他交出身上攜帶的毒品，卻趁隙跳上機車欲衝撞逃脫，員警立刻鳴...

檢警攻陷兩處「喵喵」製毒工廠 堵住215萬包毒咖啡上市

基隆檢警在新北市汐止區、宜蘭縣壯園鄉，查獲俗稱「喵喵」的4-甲基甲基卡西酮製毒工廠，查扣的成品、半成品和原料，若做成毒咖...

涉媒介未成年陪酒 竹聯幫寶和會長遭逮

台北市刑大及北市婦幼隊，上月調查中山區地下酒店媒介未成年少女陪酒案，發現負責人是竹聯幫寶和會長林修伯親胞弟「麥克」，本月...

娛樂用大麻除罪化？法務部堅定反毒立場 持續查緝大麻

針對今日有團體集會遊行倡議大麻除罪化，法務部重申反毒立場，強調為維護國人健康及社會安定，堅決反對大麻除罪化，由於施用大麻...

捲入館長槍擊案發監前夕 竹聯幫寶和會長投資酒店有少女陪酒被逮

台北市刑大及北市婦幼隊，日前調查一起未成年女子在中山區地下酒店陪酒案件，發現酒店是竹聯幫寶和會會長林修伯的親弟弟負責經營...

詐團鎖定iMessage發送訊息 刑事局呼籲蘋果用戶更新iOS

刑事警察局提醒，使用蘋果手機的民眾，如果沒有更新至最新版本的 iOS，iMessage就無法自行開啟「未知與垃圾訊息」過...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦