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影／通緝犯交出毒品卻騎機車衝撞 蘆洲警開1槍逮捕

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

45歲李姓男子日前在新北市蘆洲區，深夜騎乘機車被警方攔下盤查，他交出身上攜帶的毒品，卻趁隙跳上機車欲衝撞逃脫，員警立刻鳴槍喝止壓制逮捕，發現他還是妨害公務通緝犯。

蘆洲區復興路底靠近淡水河堤防一帶違章工廠林立，深夜人跡罕至，蘆洲警分局集賢派出所巡佐侯博文、警員李新傑，13日深夜11時許前往加強巡邏，發現李姓男子獨自騎乘機車，便攔下盤查。

李男主動交出身上的電子秤、海洛因0.28公克、安非他命5包共重4.09公克，卻趁隙跳上機車猛加油門衝撞員警欲逃逸，警方對空鳴槍1發、追上前壓制逮捕，查出他是士林地檢署發布的妨害公務通緝犯。

警詢後將李男依違反毒品危害防制條例、妨害公務罪嫌、通緝案件移送新北地檢署偵辦。

李姓男子是妨害公務通緝犯，身上被查獲6包毒品。記者林昭彰／翻攝
李姓男子是妨害公務通緝犯，身上被查獲6包毒品。記者林昭彰／翻攝
員警開槍喝止並壓制逮捕騎機車衝撞企圖逃脫的李姓男子。記者林昭彰／翻攝
員警開槍喝止並壓制逮捕騎機車衝撞企圖逃脫的李姓男子。記者林昭彰／翻攝

通緝 妨害公務

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