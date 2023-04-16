檢警攻陷兩處「喵喵」製毒工廠 堵住215萬包毒咖啡上市

檢警13日查獲以貨櫃走私第2級毒品大麻集團，起出共420包，總重逾280公斤大麻，黑市價格超過7億元。記者邱瑞杰／翻攝 基隆檢警在新北市汐止區、宜蘭縣壯園鄉，查獲俗稱「喵喵」的4-甲基甲基卡西酮製毒工廠，查扣的成品、半成品和原料，若做成毒咖啡包販售，不法利益近10億元。周姓、詹姓男子被捕後，未清楚交代案情。檢察官聲請羈押禁見，基隆地方法院裁准。

基隆地檢署檢察官吳欣恩另指揮調查局航業調查處基隆調查站、內政部保三總隊、新北市汐止警分局、基隆港務警察總隊，13日查獲以貨櫃走私第2級毒品大麻集團，起出共420包，總重逾280公斤大麻，黑市價格超過7億元。檢察官偵訊涉案的曾姓、周姓及彭姓男子後，聲請3人羈押禁見獲准。

基隆地檢署今早表示，主任檢察官陳照世12日指揮保三總隊等警察單位，分別在汐止區及壯圍破獲第3級毒品製毒工廠，共查扣固態成品50公斤、半成品636公斤、製毒原料974公斤及一批製毒工具。