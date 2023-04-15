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娛樂用大麻除罪化？法務部堅定反毒立場 持續查緝大麻

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

針對今日有團體集會遊行倡議大麻除罪化，法務部重申反毒立場，強調為維護國人健康及社會安定，堅決反對大麻除罪化，由於施用大麻具有成癮性，檢警調執法機關除持續嚴加查緝外，並將加強邊境防護及境內全面掃蕩，努力溯源斷根，全力壓制任何毒品擴散。

法務部指出，聯合國毒品及犯罪問題辦公室於2021年6月24日發布「2021年世界毒品問題報告」指出，過去24年中，有證據表明大麻的使用與人類多種健康和其他危害有關，特別是在長期、定期吸食者中。顯見國際間多數國家仍以毒品列管大麻，我國列管大麻毒品，符合世界反毒潮流。

法務部強調，依毒品危害防制條例規定，經精神醫學、藥理暨毒理學等學者、專家與政府各機關代表組成的毒品審議委員會共同審議後，認定施用大麻確實會具有成癮性，屬於中樞神經迷幻劑，除對施用者身體健康造成危害，其幻覺作用亦會造成知覺異常，常導致交通事故等公共危險發生肇因之一，故仍應列管為第二級毒品。

至於大麻素中之大麻二酚（CBD），可依藥事法規定作為醫療使用，至於四氫大麻酚雖屬二級毒品，然其對某些癲癇症狀有醫療效果，醫療人員可依管制藥品管理條例規定申請使用，大麻素製劑在醫療上並非全然禁止，但與施用大麻毒品犯罪明顯有別。

法務部指出，政府反對所謂開放娛樂用大麻合法化，會持續依法列管大麻毒品，國人千萬不要以身試法，凡是製造、運輸、販賣、轉讓、施用及持有大麻，均屬毒品犯罪。

法務部堅定反毒立場，重申大麻不可能合法化。圖／翻攝
法務部堅定反毒立場，重申大麻不可能合法化。圖／翻攝

大麻 毒品 法務部

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