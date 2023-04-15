捲入館長槍擊案發監前夕 竹聯幫寶和會長投資酒店有少女陪酒被逮
台北市刑大及北市婦幼隊，日前調查一起未成年女子在中山區地下酒店陪酒案件，發現酒店是竹聯幫寶和會會長林修伯的親弟弟負責經營，林修伯則疑有拿錢投資，警方13日逮捕林修伯到案，並依違反兒少性剝削防制條例移送台北地檢署偵辦。
館長槍擊案發生後，警方逮捕寶和會組長施俊吉，隨後警方陸續約談會長林修伯、副會長梁智勝。林修伯因涉組織犯罪，被判入監服刑一年，原訂14日發監執行，13日又被北市刑大拘提到案。
上個月北市刑大配合婦幼隊偵辦一起未成年女子陪酒案件，發現有天道盟太陽會背景的經紀公司，和寶和會背景的地下酒店合作，媒介未成年女子和假借觀光名義來台泰國籍女子，從事陪酒等工作。
檢警3月28日突擊中山區民生東路經紀公司辦公室，逮捕官姓經紀公司負責人及相關幹部等5人、查扣贓款128餘萬元，電腦主機12台、帳冊、營業資料等。同步掃蕩南京東路三段地下酒店，帶回11名泰國籍女子及3名工作人員，清查後，發現曾有4名未成年女子在地下酒店陪酒。
林修伯胞弟經營地下酒店並與經紀公司合作，林修伯胞弟提供場地，經紀公司提供陪酒女子，不料這些女子中有未成年人。知情人士表示，林修伯胞弟去年承租一間地下室改裝成酒店，資金則向朋友商借，林修伯並未涉入；不過檢警偵辦時掌握事證，認定林修伯涉嫌投資並參與酒店經營，因此才會在發監前拘提林。
警方指出，林修伯遭判刑，卻變更戶籍地址，拋棄原登記使用電話，改以他人名義申辦門號，疑有逃亡疑慮，警方13日在三重地區找到林，林雖已申請延後入監，但檢警認為沒有正當理由，檢察官仍依原訂時間，14日將林嫌依法送監所執行。
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