快訊

「穴居」500天 她出洞驚呼：對這世界一無所知

日相岸田文雄訪和歌山遇爆炸！ 犯嫌身分曝光

彰化再傳禽流感 今年累計10場共撲殺逾26萬隻雞鴨及鵪鶉

捲入館長槍擊案發監前夕 竹聯幫寶和會長投資酒店有少女陪酒被逮

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市刑大及北市婦幼隊，日前調查一起未成年女子在中山區地下酒店陪酒案件，發現酒店是竹聯幫寶和會會長林修伯的親弟弟負責經營，林修伯則疑有拿錢投資，警方13日逮捕林修伯到案，並依違反兒少性剝削防制條例移送台北地檢署偵辦。

館長槍擊案發生後，警方逮捕寶和會組長施俊吉，隨後警方陸續約談會長林修伯、副會長梁智勝。林修伯因涉組織犯罪，被判入監服刑一年，原訂14日發監執行，13日又被北市刑大拘提到案。

上個月北市刑大配合婦幼隊偵辦一起未成年女子陪酒案件，發現有天道盟太陽會背景的經紀公司，和寶和會背景的地下酒店合作，媒介未成年女子和假借觀光名義來台泰國籍女子，從事陪酒等工作。

檢警3月28日突擊中山區民生東路經紀公司辦公室，逮捕官姓經紀公司負責人及相關幹部等5人、查扣贓款128餘萬元，電腦主機12台、帳冊、營業資料等。同步掃蕩南京東路三段地下酒店，帶回11名泰國籍女子及3名工作人員，清查後，發現曾有4名未成年女子在地下酒店陪酒。

林修伯胞弟經營地下酒店並與經紀公司合作，林修伯胞弟提供場地，經紀公司提供陪酒女子，不料這些女子中有未成年人。知情人士表示，林修伯胞弟去年承租一間地下室改裝成酒店，資金則向朋友商借，林修伯並未涉入；不過檢警偵辦時掌握事證，認定林修伯涉嫌投資並參與酒店經營，因此才會在發監前拘提林。

警方指出，林修伯遭判刑，卻變更戶籍地址，拋棄原登記使用電話，改以他人名義申辦門號，疑有逃亡疑慮，警方13日在三重地區找到林，林雖已申請延後入監，但檢警認為沒有正當理由，檢察官仍依原訂時間，14日將林嫌依法送監所執行。

台北市警方在中山區地下酒店查獲假觀光真陪酒的泰國女子。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方在中山區地下酒店查獲假觀光真陪酒的泰國女子。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方在中山區地下酒店查獲假觀光真陪酒的泰國女子。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方在中山區地下酒店查獲假觀光真陪酒的泰國女子。記者廖炳棋/翻攝

酒店 未成年 北市

延伸閱讀

台南88槍擊案在押5嫌移審 槍手續押3月外4嫌交保

色姨丈掏生殖器想硬上 強壓外甥女稱「一下下就好」

討債糾紛鬧烏龍成槍擊案 台中警逮2人送辦

誘14歲少女露奶裸聊 機車師傅偷截圖珍藏下場悽慘

相關新聞

這種「清冠一號」、「瑪卡」別亂吃 台中藥頭靠它賺飽飽

自稱「一路」的30歲吳姓藥頭涉嫌在台中地區四處兜售毒品咖啡包，不僅搭上疫情順風車，販售外包裝印製「清冠一號」的毒品咖啡包...

捲入館長槍擊案發監前夕 竹聯幫寶和會長投資酒店有少女陪酒被逮

台北市刑大及北市婦幼隊，日前調查一起未成年女子在中山區地下酒店陪酒案件，發現酒店是竹聯幫寶和會會長林修伯的親弟弟負責經營...

詐團鎖定iMessage發送訊息 刑事局呼籲蘋果用戶更新iOS

刑事警察局提醒，使用蘋果手機的民眾，如果沒有更新至最新版本的 iOS，iMessage就無法自行開啟「未知與垃圾訊息」過...

人犯脫逃還揮刀釀社會恐慌 中監3管理員戒護鬆散被判刑

槍砲受刑人陳坤和去年自台中監獄戒護就醫脫逃，圍捕時朝警方揮刀並自殘，檢方發現，陳事前偷將掌上型電視的天線插進左腳藍白拖夾...

涉收賄 緝毒英雄羈押禁見

有「緝毒英雄」稱號的調查局澎湖縣站組長陳麒元，涉收受毒品案受刑人家屬賄賂，利用借提台北與高雄監獄2名受刑人機會施以小惠，...

光電利益、議長賄選？台南八八槍擊案動機成謎

國民黨學甲區黨部主任王文宗、民進黨前中執委郭再欽、無黨籍市議員謝財旺原私交甚篤，政治上更緊密結合，直至四年前議長選舉時，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦