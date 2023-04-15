詐團鎖定iMessage發送訊息 刑事局呼籲蘋果用戶更新iOS

刑事警察局提醒，使用蘋果手機的民眾，如果沒有更新至最新版本的 iOS，iMessage就無法自行開啟「未知與垃圾訊息」過濾功能，導致遭詐騙集團鎖定發送詐騙訊息，警方呼籲盡速更新iOS版本。

刑事局165專線發現，近期民眾檢舉的詐騙簡訊，大多透過iMessage傳遞，由於iMessage服務是蘋果手機專用的訊息功能，如未更新至最新版本的iOS，iMessage無法自行開啟「未知與垃圾訊息」過濾功能，導致遭詐騙集團鎖定，針對舊版iOS用戶發送「積分即將到期請點擊連結」、「請點連結及時兌換獎品」及「燃料費逾期即將到期，請點連結查詢」等詐騙訊息，誘騙民眾點擊釣魚連結，民眾一旦輸入「個人資料、金融帳戶帳號或信用卡號」等資料 ，或遭植入惡意程式竊取認證碼後，詐騙集團就可取得民眾重要的個人資料及金融資訊。