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詐團鎖定iMessage發送訊息 刑事局呼籲蘋果用戶更新iOS

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事警察局提醒，使用蘋果手機的民眾，如果沒有更新至最新版本的 iOS，iMessage就無法自行開啟「未知與垃圾訊息」過濾功能，導致遭詐騙集團鎖定發送詐騙訊息，警方呼籲盡速更新iOS版本。

刑事局165專線發現，近期民眾檢舉的詐騙簡訊，大多透過iMessage傳遞，由於iMessage服務是蘋果手機專用的訊息功能，如未更新至最新版本的iOS，iMessage無法自行開啟「未知與垃圾訊息」過濾功能，導致遭詐騙集團鎖定，針對舊版iOS用戶發送「積分即將到期請點擊連結」、「請點連結及時兌換獎品」及「燃料費逾期即將到期，請點連結查詢」等詐騙訊息，誘騙民眾點擊釣魚連結，民眾一旦輸入「個人資料、金融帳戶帳號或信用卡號」等資料 ，或遭植入惡意程式竊取認證碼後，詐騙集團就可取得民眾重要的個人資料及金融資訊。

刑事局呼籲，蘋果手機用戶盡速升級為最新iOS版本，並至訊息設定中，點選「訊息過濾」選項，開啟「過濾未知的寄件人」功能，即可主動阻絕可疑iMessage訊息；若仍接獲可疑iMessage訊息，先透過iPhone內建機制檢舉回報，同時前往「165 全民防騙官網或警政服務APP」，填入基本資料（姓名、聯絡電話）後，註解說明欄位中提供發訊者資訊、簡訊內容等資訊，再將訊息截圖上傳後送出，就能快速完成詐騙檢舉。

刑事警察局提醒，使用蘋果手機的民眾，最好更新至最新版本的 iOS，以防詐騙集團鎖定發送詐騙訊息。(美聯社)
刑事警察局提醒，使用蘋果手機的民眾，最好更新至最新版本的 iOS，以防詐騙集團鎖定發送詐騙訊息。(美聯社)

詐騙集團 警察 信用

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