這種「清冠一號」、「瑪卡」別亂吃 台中藥頭靠它賺飽飽

自稱「一路」的30歲吳姓藥頭涉嫌在台中地區四處兜售毒品咖啡包，不僅搭上疫情順風車，販售外包裝印製「清冠一號」的毒品咖啡包，還針對男性客群販「精氣神瑪卡」咖啡包，這兩種成了近期暢銷商品，而為躲避查緝，約在自助洗車場交易，台中警方蒐證後今年初到他住處搜索逮人，羈押在看守所。

台中市政府警察局刑事警察大隊偵二隊先前接獲藥頭情資，與霧峰分局共組專案小組並報請台灣台中地方檢察署指揮偵辦。

警方調查發現，吳男居住於台中市中區，平常以販毒為生，對外自稱「一路」，只要是常見的毒品種類都有販售，他相當有生意頭腦，除了搭上疫情順風車，販售外包裝印製「清冠一號」的毒品咖啡包以掩人耳目外，也針對男性客群販售「精氣神瑪卡」咖啡包，讓客戶以為吃了「精氣神瑪卡」後不僅能有吸毒的快感，還有瑪卡壯陽的功效，因此這兩款咖啡包推出後銷售量不錯。

經警方長期跟監蒐證，發現吳嫌為了避免被警方查緝，交易毒品都以自助洗車場當掩護，先開車到洗車場內占據角落的位置後，再跟下游買家聯絡，相約到洗車場交易，以降低被警方查緝的風險，相當謹慎小心。

警方蒐證完畢後，日前持台灣台中地方法院核發搜索票前往吳嫌住處執行搜索，當場查獲「精氣神瑪卡」毒品咖啡包22包、「清冠一號」毒品咖啡包7包、白色蘋果包裝毒品咖啡包1包、紅色惡魔包裝毒品咖啡包1包。大麻毒品(毛重4.78公克)、第二級毒品卡西酮1包(毛重1.25公克)、甲基安非他命毒品1包(毛重4.6公克)、第三級毒品愷他命1包(毛重13.02公克)等。

另有安非他命玻璃球1顆、安非他命吸食器1個、電子磅秤2台、分裝袋8小包、iPhone手機2支、K盤1個、K盤卡片1張、大麻菸油1個、電子煙主機1支等證物。全案詢畢，警移送台灣台中地方檢察署偵辦，檢察官認吳嫌惡性重大，有反覆實施之虞，向台灣台中地方法院聲請羈押獲准。