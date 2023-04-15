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人犯脫逃還揮刀釀社會恐慌 中監3管理員戒護鬆散被判刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

槍砲受刑人陳坤和去年自台中監獄戒護就醫脫逃，圍捕時朝警方揮刀並自殘，檢方發現，陳事前偷將掌上型電視的天線插進左腳藍白拖夾帶，趁中監3名管理員鬆散、違規解開他手梏再用天線撬開腳鐐脫逃；法院依脫逃等罪判陳1年、拘役55日，3名管理員各依過失縱放人犯判3月，可上訴。

台中地院審理後，依脫逃、竊盜及攜帶凶器妨害公務等3罪，各判陳坤和4月、拘役55日及8月，另台中監獄陳姓、歐姓及蔡姓管理員，各依過失致人犯脫逃3月，得易科罰金，均緩刑2年。

陳坤和曾因毒品、槍砲案件遭判刑16年，去年9月17日需拆除腳部鋼釘經戒護至中國附醫卻脫逃，先是竄入附近的台中殯儀館偷了輛沒拔鑰匙的小貨車，再衝撞柵欄後狂飆逃逸，18日逃到桃園中壢被圍捕，他還揮刀和警方對峙、自殘，滿身是血遭逮。

由於明德外役監受刑人林信吾去年8月脫逃殺害2名員警震驚全國，法務部研訂脫逃案件監所應於知悉2小時內通報地檢署，未料時隔不到1個月換陳坤和脫逃，中監當天下午5點44分發現，卻遲至晚間8點5分才通知台中地檢署。

檢方查出，陳坤和去年8月確診另案借提至台北監獄隔離舍房，向獄友要來掌上型電視的外接式硬式天線，夾藏在左腳的藍白拖鞋內帶回台中監獄，從外觀難發現、金屬探測器都沒被發現。

去年9月17日陳經戒護至中國附醫，中監陳姓、歐姓，蔡姓管理員未落實矯正署「外醫勤務」戒護規定，僅因陳自稱頻尿歐就同意將他的手梏解開，並讓陳脫離其戒護視線。

檢方認為，陳姓主任管理員未核實督導、要求歐依規定值勤，也沒檢視收容人是否依法施用戒具，另名蔡姓管理員未確實監看病房狀況，反而打電話和媽媽聊天，未掌握陳沒上手梏單獨在病房，結果陳拿天線解開腳鐐脫逃20分鐘才發現。

檢方訊時，陳大致坦承，並稱是自己行為和監獄人員無關；3名台中監獄管理員也都坦承管理疏失。檢方認為，本案造成社會甚為恐慌，且陳坤和在警方追捕時更持刀向員警揮刺拒捕，犯後態度難認良好，起訴建請法院量處適當之刑。

陳坤和偷將電視天線插進夾腳拖內夾帶。圖／報系資料照
陳坤和偷將電視天線插進夾腳拖內夾帶。圖／報系資料照
陳坤和去年9月戒護送醫脫逃。圖／報系資料照
陳坤和去年9月戒護送醫脫逃。圖／報系資料照
陳逃逸至桃園中壢落網前還揮刀跟警方對峙、自殘。圖／報系資料照
陳逃逸至桃園中壢落網前還揮刀跟警方對峙、自殘。圖／報系資料照

監獄 受刑人 鑰匙

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