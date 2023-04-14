台南男遭槍擊醫院丟包死亡 裁押嫌犯抗告遭駁回

台南檢方偵辦徐姓男子遭槍擊丟包案，向台南地院聲押2名涉案28歲、22歲林姓男子，法官認涉犯殺人及違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌重大且有逃亡及勾串共犯或證人之虞，裁押禁見，22歲林男不服抗告，台南高分院今天下午裁定駁回。

台南高分院指出，林男已知悉徐男曾放話欲取被告、同案被告及家人性命，始與徐男相約談判，仍願意駕車搭載同案被告前往案發現場，行為可疑。且槍枝是管制的違禁物，持有槍枝罪刑甚重，如非與同案被告有共同犯罪的犯意聯絡，同案被告豈會帶同林男前往現場開槍射擊，並共同前往安南醫院丟包被害人？足見其共同犯罪嫌疑重大。

台南高分院指出，林男所犯未經許可持有槍枝及殺人罪嫌，均為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，犯罪嫌疑重大，且林男於犯案前有與同案周姓被告換車前往犯案，犯案後又駕車逃逸至高雄市旗山地區，畏罪逃亡規避追訴、審判程序的可能性甚高。

且林男到案後否認犯行，對自身行為避重就輕，可見脫免重罪的心態，有相當理由足認有逃亡之虞。

台南高分院表示，林男與同案共犯事先攜帶槍枝，顯為預謀犯案，且到案後就開槍原因等諸多重要情節，彼此所述不一，並與卷證諸多不符，又依本案涉案資料、監視錄影及相關證人的證述，可能有其他共犯存在，均有待進一步調查、釐清，倘未對林男羈押禁見，恐有與其他潛在共犯勾串或滅證之虞。