男販毒判刑18年逃逸日本11年 台日合作今遣返回台
47歲陳姓男子11年前因涉嫌販賣海洛因，遭法院判刑18年4個月，他潛逃日本，日前他以郵寄方式申請逾期護照更新，刑事局與日本合作，今天將他遣返回台歸案。
陳嫌逃到日本後，2018年違反日本覺醒劑取締法，在日本被判1年6個月徒刑、緩刑3年，2020年9月日本決定驅逐出境，但因新冠疫情緣故無法執行，因此要求陳嫌定期報到，等待適遣返時機。
今年3月，刑事局國際刑警科接獲駐日代表處通報，陳嫌以郵寄方式申請逾期護照更新，警方為免陳嫌取得新申辦護照後，潛逃第三國繼續逃亡，國際科與移民署駐日本移民工作組合作，協調日本官方執行遣返事宜，就陳嫌簽證居留狀態、台日執法單位人犯交接模式、航空公司配合協助事項等細節反覆確認。
日方最後同意，安排今天配合我國執行人犯遣返作業，由刑事局國際科人員快閃赴東京18小時，閃電押解陳男返台，移送檢方歸案並發監執行。
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