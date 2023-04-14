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假冒「台新證券」狠詐2500萬 主腦爽住豪宅三餐專人送

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中曹姓男子為首詐騙機房仿冒「台新證券」製作假的股票投資APP，透過臉書、簡訊隨機打廣告，有民眾上當依指示匯款帳面上看似獲利，想結清領出卻遭封鎖連同本金也討不回來，檢警逮捕曹等21名共犯，估計至少詐得2500多萬元，發現曹平時還租豪華透天足不出戶，仍遭落網送辦。

刑事局電信偵查大隊指出，從去年中起就陸續獲報有人利用iMessage發送假投資訊息，並誘騙民眾使用仿冒的台新證券APP投資股票，被害人上鉤後詐團就會引導下載APP、安排股市專員，指導對方依指示將錢匯入人頭帳戶內，並營造假的帳面獲利訊息，一旦想結清隨即被封鎖。

警方根據匯款金流、領詐款車手身分向上追查，先是查獲3名詐團水房幹部，其等再咬出背後操控的曹姓男子（35歲）。警方清查，曹男身背槍砲等3條通緝案，過去是中部地區幫派中的小混混，平時擁槍自重被列為治平對象首惡。

警方發現，曹男後來和詐團搭上線，認為做詐能快速獲利，因此在外自立門戶又擔心通緝身分曝光，就在沙鹿區承租1處豪華透天厝，幾乎整天都關在裡面不出門，由遠端操控機房、人頭戶等，就連三餐日用品也是交由貼身的小弟代為購買。

警方今年1月17日蒐證完備後到場攻堅拘提，當場在其沙鹿透天厝逮到曹男、詹姓會計及黃姓、沈姓2名車手，再從相關人的贓款流向分析，發現曹男為首的詐團中還有1名鄭姓男子（26歲）擔任副手，負責管控旗下車手、收簿手。

警方3月27日再赴新北市搜索逮人，抓到鄭男及相關車手14人，初步估計整團行詐高達2500萬元，全台至少有20人受害，全數依詐欺、洗錢等罪嫌送辦。

警方查扣詐團查扣詐團的168萬元現金，另有奧迪、福特野馬2輛車。記者曾健祐／翻攝
警方查扣詐團查扣詐團的168萬元現金，另有奧迪、福特野馬2輛車。記者曾健祐／翻攝
警方將曹姓主嫌依詐欺等罪嫌送辦。記者曾健祐／翻攝
警方將曹姓主嫌依詐欺等罪嫌送辦。記者曾健祐／翻攝
警方查扣詐團查扣詐團的168萬元現金，另有奧迪、福特野馬2輛車。記者曾健祐／翻攝
警方查扣詐團查扣詐團的168萬元現金，另有奧迪、福特野馬2輛車。記者曾健祐／翻攝

透天厝 車手

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