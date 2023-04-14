快訊

男孩趴池邊伸手餵食「超巨潛水艇鯉魚」！網驚：感覺隨時會把小朋友吃掉

日駐台單位徵代表官邸職員 月薪27K「需通英日語＋清掃洗衣」

兄弟情成真？馬修麥康納自曝「可能跟伍迪哈里遜有血緣關係」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

包恆春民宿當詐騙機房不忘做生意 起訴19人中4人混黑幫

聯合報／ 記者石秀華陳弘逸／高雄即時報導

以許姓男子為首的詐騙集團，包下恆春民宿當機房，冒充中國通信管理局及假公安，詐騙被害人；為掩人耳目，旺季不忘開放接客，警方一度以為線索有誤；檢警今年2月攻堅逮人，19人近日被檢方依詐欺等罪嫌起訴，其中包含天道盟、四海幫等4名黑幫分子。

屏東縣恆春鎮一處民宿，今年初有多名來自外地的年輕人投宿，因夜間大聲喧嘩、妨礙安寧，民眾報警後，警方到場勸阻；警方當時研判時值恆春半島旅遊淡季，卻有多名年輕人聚集，都是開租賃車，認為案情不單純，研判民宿可能是詐欺集團設機房的據點，按兵不動，和刑事警察局南部打擊犯罪中心第二隊警方共組專案小組追查。

警方調查發現，該處民宿在年曆春節期間，曾開放給一般公司行號辦員工旅遊或團客住宿之用，一度以為線索有誤；持續追查後，探知春節過後，該批年輕人又隨即進駐民宿，確認是詐騙集團以包棟方式經營機房，遂報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦。

警方2月15日荷槍實彈攻堅民宿，當場逮獲20名男子，現場查扣平板電腦、手機、筆電、無線網路分享器、網路監視器、教戰守則、犯罪車輛等證物；嫌犯在桌上安放招財貓、水晶、並以茶水供奉神祇，祈求發財。

檢警調查發現，該詐團以22歲許姓男子為首，許去年底包下該棟民宿，成員中的25歲吳姓男子是天道盟成員，21歲的高姓男子是台中「黑人家族」的一員，另21歲莊姓男子為四海幫分子，25歲翁姓男子是台中地區海口聯盟的成員。

4人雖是黑幫分子，但因自己想要賺錢，因此「跑單幫」加入許的詐團；許旗下成員除吳等4名有黑道背景之外，其餘成員均為2、30歲的年輕人，其中有7人是詐欺通緝犯。警方原以為是有人是台版豬仔受害者，經查證後，都是詐團成員。

檢警查出，該集團冒充中國通信管理局、公安及假檢察官等，向中國大陸被害人誆稱因案需接受調查，若不配合交付財物恐有刑責，需將存款匯入「監管帳戶」或提領後交給警察機關監管等方式施用詐術，約有23名受害。警方連同許男在內共逮補20人，其中19人被地院裁准羈押。

承辦檢察官於偵查期間，透過刑事警察局兩岸科，寄發「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」聯絡函，協請大陸公安局協助製作白姓等7名被害人筆錄，並釐清被告等人的犯罪模式、角色分工；全案近日偵結，依詐欺等罪嫌起訴許男等19人。

以許姓男子為首的詐騙集團，包下恆春民宿當機房，冒充中國通信管理局及假公安，詐騙被害人；刑事局和屏東警方今年2月攻堅民宿，進屋逮人，發現嫌犯桌上擺招財貓招財。記者石秀華／翻攝
以許姓男子為首的詐騙集團，包下恆春民宿當機房，冒充中國通信管理局及假公安，詐騙被害人；刑事局和屏東警方今年2月攻堅民宿，進屋逮人，發現嫌犯桌上擺招財貓招財。記者石秀華／翻攝
以許姓男子為首的詐騙集團，包下恆春民宿當機房，開租賃車，冒充中國通信管理局及假公安，詐騙被害人；刑事局和屏東警方今年2月攻堅民宿，進屋逮人。記者石秀華／翻攝
以許姓男子為首的詐騙集團，包下恆春民宿當機房，開租賃車，冒充中國通信管理局及假公安，詐騙被害人；刑事局和屏東警方今年2月攻堅民宿，進屋逮人。記者石秀華／翻攝
以許姓男子為首的詐騙集團，包下恆春民宿當機房，冒充中國通信管理局及假公安，詐騙被害人；檢警今年2月攻堅逮獲20人。記者石秀華／翻攝
以許姓男子為首的詐騙集團，包下恆春民宿當機房，冒充中國通信管理局及假公安，詐騙被害人；檢警今年2月攻堅逮獲20人。記者石秀華／翻攝
以許姓男子為首的詐騙集團，包下恆春民宿當機房，冒充中國通信管理局及假公安，詐騙被害人；刑事局和屏東警方今年2月攻堅民宿，進屋逮人，警方要求嫌犯舉起雙手。記者石秀華／翻攝
以許姓男子為首的詐騙集團，包下恆春民宿當機房，冒充中國通信管理局及假公安，詐騙被害人；刑事局和屏東警方今年2月攻堅民宿，進屋逮人，警方要求嫌犯舉起雙手。記者石秀華／翻攝
以許姓男子為首的詐騙集團，包下恆春民宿當機房，冒充中國通信管理局及假公安，詐騙被害人；刑事局和屏東警方今年2月攻堅民宿，查扣嫌犯使用的手機、筆電等物。記者石秀華／翻攝
以許姓男子為首的詐騙集團，包下恆春民宿當機房，冒充中國通信管理局及假公安，詐騙被害人；刑事局和屏東警方今年2月攻堅民宿，查扣嫌犯使用的手機、筆電等物。記者石秀華／翻攝
以許姓男子為首的詐騙集團，包下恆春民宿當機房，冒充中國通信管理局及假公安，詐騙被害人；刑事局和屏東警方今年2月攻堅民宿，進屋逮人。記者石秀華／翻攝
以許姓男子為首的詐騙集團，包下恆春民宿當機房，冒充中國通信管理局及假公安，詐騙被害人；刑事局和屏東警方今年2月攻堅民宿，進屋逮人。記者石秀華／翻攝

民宿 詐騙集團 詐欺 恆春

延伸閱讀

屏東恆春民宿包棟變成詐騙機房 19名詐欺犯遭起訴

恆春民宿用鵝卵石掩蓋偷自來水 水公司求償36萬

陸客遊韓「開水龍頭25天」流走120噸水 民宿房東苦吞鉅額帳單

豐富色彩描繪鸚鵡的意象 傳達親子交流理念

相關新聞

88槍擊案檢方控幕後藏鏡人今起訴 王文宗否認犯罪：互相幫忙很正常

去年九合一大選前台南市學甲區發生88槍擊案震驚社會，台南地檢署今天偵結，學甲慈濟宮董事長王文宗因涉嫌資助在中國大陸窩藏洪...

台南88槍擊案偵結起訴 疑有幕後策畫檢方分案偵查

台南學甲88槍擊案震撼社會，也影響去年底大選，歷經5個多月調查，台南地檢署認策畫者「紅龜」洪政軍、槍手孔祥志及學甲慈濟宮...

假冒「台新證券」狠詐2500萬 主腦爽住豪宅三餐專人送

台中曹姓男子為首詐騙機房仿冒「台新證券」製作假的股票投資APP，透過臉書、簡訊隨機打廣告，有民眾上當依指示匯款帳面上看似...

包恆春民宿當詐騙機房不忘做生意 起訴19人中4人混黑幫

以許姓男子為首的詐騙集團，包下恆春民宿當機房，冒充中國通信管理局及假公安，詐騙被害人；為掩人耳目，旺季不忘開放接客，警方...

學甲88槍擊案震憾政壇今起訴 黃偉哲：還台南一個公道

去年9合1大選前，台南學甲爆發88槍擊案，成為全國政壇矚目焦點，甚至牽扯到光電利益等黑金疑雲，檢警歷經4個多月偵辦今天偵...

父子加拿大進口挖土機藏5000萬槍毒 檢形容如中型走私集團家底

彰化張姓老翁和運毒躲藏國外的兒子共謀，由對方從加拿大走私大麻、制式手槍來台，刻意將槍、毒藏匿2輛挖土機中，外圍用鈑金焊死...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦