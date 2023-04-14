包恆春民宿當詐騙機房不忘做生意 起訴19人中4人混黑幫

以許姓男子為首的詐騙集團，包下恆春民宿當機房，冒充中國通信管理局及假公安，詐騙被害人；為掩人耳目，旺季不忘開放接客，警方一度以為線索有誤；檢警今年2月攻堅逮人，19人近日被檢方依詐欺等罪嫌起訴，其中包含天道盟、四海幫等4名黑幫分子。

屏東縣恆春鎮一處民宿，今年初有多名來自外地的年輕人投宿，因夜間大聲喧嘩、妨礙安寧，民眾報警後，警方到場勸阻；警方當時研判時值恆春半島旅遊淡季，卻有多名年輕人聚集，都是開租賃車，認為案情不單純，研判民宿可能是詐欺集團設機房的據點，按兵不動，和刑事警察局南部打擊犯罪中心第二隊警方共組專案小組追查。

警方調查發現，該處民宿在年曆春節期間，曾開放給一般公司行號辦員工旅遊或團客住宿之用，一度以為線索有誤；持續追查後，探知春節過後，該批年輕人又隨即進駐民宿，確認是詐騙集團以包棟方式經營機房，遂報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦。

警方2月15日荷槍實彈攻堅民宿，當場逮獲20名男子，現場查扣平板電腦、手機、筆電、無線網路分享器、網路監視器、教戰守則、犯罪車輛等證物；嫌犯在桌上安放招財貓、水晶、並以茶水供奉神祇，祈求發財。

檢警調查發現，該詐團以22歲許姓男子為首，許去年底包下該棟民宿，成員中的25歲吳姓男子是天道盟成員，21歲的高姓男子是台中「黑人家族」的一員，另21歲莊姓男子為四海幫分子，25歲翁姓男子是台中地區海口聯盟的成員。

4人雖是黑幫分子，但因自己想要賺錢，因此「跑單幫」加入許的詐團；許旗下成員除吳等4名有黑道背景之外，其餘成員均為2、30歲的年輕人，其中有7人是詐欺通緝犯。警方原以為是有人是台版豬仔受害者，經查證後，都是詐團成員。

檢警查出，該集團冒充中國通信管理局、公安及假檢察官等，向中國大陸被害人誆稱因案需接受調查，若不配合交付財物恐有刑責，需將存款匯入「監管帳戶」或提領後交給警察機關監管等方式施用詐術，約有23名受害。警方連同許男在內共逮補20人，其中19人被地院裁准羈押。