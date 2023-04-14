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父子加拿大進口挖土機藏5000萬槍毒 檢形容如中型走私集團家底

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

彰化張姓老翁和運毒躲藏國外的兒子共謀，由對方從加拿大走私大麻、制式手槍來台，刻意將槍、毒藏匿2輛挖土機中，外圍用鈑金焊死躲避查緝，警方接獲密報開箱驚見30公斤大麻花、2把制式手槍，整批價值逾5000萬元，檢方形容如中型跨國走私集團全部家底，依運毒罪嫌起訴張姓父子等人。

檢警調查，張翁（69歲）和遭通緝躲藏國外的兒子張男（40歲）及王姓友人共謀運毒，張男2022年10月23日從加拿大走私80塊大麻花磚（28.5公斤）、11包大麻花及大麻糖果、大麻菸彈等毒品，還包括2把制式克拉克手槍、SCCY制式手槍零件及各式槍機、彈夾等。

張男將整批大量毒品、槍械夾藏在2輛挖土機的底盤、履帶下方輪子，以及機械臂、怪手前端、引擎和油箱中，整批貨自加拿大起運，由爸爸張翁為收件人，地址則寫張翁位於彰化花壇一處公司。

2輛挖土機抵台後，張翁電聯王男說「55需要修理、55的電路和車底可能要敲，需要整理」等，意指請王男到場將挖土機拆卸取出槍、毒。

期間因警方接獲線報，去年12月3日會同海關人員查驗並破壞挖土機外殼，當場起獲大輛槍、毒後佯以放行，直到12月14日送抵彰化花壇時檢警到場拘提。

檢方訊時，張翁坦承挖土機是運毒逃亡海外10年的兒子寄來請他處理，但否認辯稱，兒子後來才傳LINE說挖土機裡面有槍、毒，在他報關後才知道；王男同樣否認，辯稱只是受託修理挖土機，不知道裡面有違禁品。

但檢方從張姓父子LINE對話發現，2人早已討論走私一事，並有相關監聽、報關紀錄可佐。檢方認為，整批大麻重達30公斤，另有槍枝及零件，總市值超過5000萬元，且走私物幾乎是預焊死在挖土機內，顯為精密走私計畫，並非隨意零星夾帶。

檢方認為，假如是不知情買家收貨，隨即就能發現不能發動，因引擎室內被用來藏放槍毒，且看見裡頭有大量大麻、槍枝，規模相當中型跨國走私集團全部家底，一但遭檢警扣押損失慘重，顯見張翁、王男辯稱不知情，難以採信。

檢方偵結，認定張姓父子、王男涉販運輸第二級毒品、運輸手槍、運輸槍枝零件及私運管制品進口等一共4罪，因想像競合，偵結從重依運輸第二級毒品罪嫌起訴3人，另扣案的2輛挖土機經被告同意後，將囑託行政執行署法拍變賣。

檢警在挖土機內查扣30公斤大麻花、多把制式槍枝。圖／報系資料照
檢警在挖土機內查扣30公斤大麻花、多把制式槍枝。圖／報系資料照
檢警在挖土機內查扣30公斤大麻花、多把制式槍枝。圖／報系資料照
檢警在挖土機內查扣30公斤大麻花、多把制式槍枝。圖／報系資料照
檢警在挖土機內查扣大麻花、槍枝。圖／報系資料照
檢警在挖土機內查扣大麻花、槍枝。圖／報系資料照

大麻 走私 毒品

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