快訊

納總統民調成羅生門 韓粉炸鍋 韓國瑜一句話吐露心境

羽球亞錦賽／戴資穎秀驚人腹肌照 將拚賽史首見紀錄

遺產私生子竟也能繼承！ 她曝二招：不給分財產要「這樣做」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

88槍擊案檢方控幕後藏鏡人今起訴 王文宗否認犯罪：互相幫忙很正常

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

去年九合一大選前台南市學甲區發生88槍擊案震驚社會，台南地檢署今天偵結，學甲慈濟宮董事長王文宗因涉嫌資助在中國大陸窩藏洪政軍遭起訴，但他上午表示，88槍擊案過程他並不清楚，洪政軍是他認識20多年的老友，他到大陸時到飯店找他拿新冠肺炎的藥物，不知道違反什麼法令，要收到起訴書看到內容才能具體回應。

王文宗上午告訴記者，他相信自己沒有不法，對槍擊案完全不知情，去大陸時洪政軍有打電話找他，表示因為新冠肺炎確診氣喘，問他有沒有藥，兩人認識很久是20多年的朋友，他告訴宏他有藥物請他到飯店拿，就被當作資助槍擊要犯。他說，洪與他、與前議員謝財旺都是20幾年的老朋友，互相幫忙是很正常的事。

謝財旺電話沒有接，尚不知他對88槍擊案起訴內容的看法。

檢方表示，王文宗在案發後曾2度前往中國大陸，提供酒店客房窩藏洪政軍並資助生活開銷，還提供手機、門號及自己的身分資料作為和洪政軍聯絡的工具，檢方遂認定他涉及藏匿人犯。王文宗表示沒有所謂藏匿人犯的事。

台南市學甲慈濟宮董事長王文宗。圖／本報資料照片
台南市學甲慈濟宮董事長王文宗。圖／本報資料照片
台南地檢署偵辦88槍擊案今起訴。圖／讀者提供
台南地檢署偵辦88槍擊案今起訴。圖／讀者提供

洪政軍 槍擊 王文宗 新冠肺炎 確診

延伸閱讀

台南88槍擊案偵結起訴 疑有幕後策畫檢方分案偵查

台南88槍擊案偵結 檢方起訴王文宗等8人

88槍擊案王文宗70萬元交保南檢抗告 台南高分院駁回

「幕後藏鏡人」王文宗涉88槍擊案70萬交保 南檢深夜提抗告

相關新聞

88槍擊案檢方控幕後藏鏡人今起訴 王文宗否認犯罪：互相幫忙很正常

去年九合一大選前台南市學甲區發生88槍擊案震驚社會，台南地檢署今天偵結，學甲慈濟宮董事長王文宗因涉嫌資助在中國大陸窩藏洪...

台南88槍擊案偵結起訴 疑有幕後策畫檢方分案偵查

台南學甲88槍擊案震撼社會，也影響去年底大選，歷經5個多月調查，台南地檢署認策畫者「紅龜」洪政軍、槍手孔祥志及學甲慈濟宮...

用路人注意 國5南向14.9K雪山隧道前3車連環撞

高速公路局說，今天上午11時43分，在國道5號南向14.9K雪山隧道前，發生2輛自小客車和1輛小貨車追撞事故，占內、外側...

台南88槍起訴8人 民進黨：盡速判決 還給台南乾淨政治

台南學甲88槍槍擊案歷經4個多月偵辦，南檢今天起訴8人，台南市議會民進黨團幹事長蔡筱薇表示，謝謝第一線檢警單位的辛苦，民...

台南88槍擊案偵結 檢方起訴王文宗等8人

台南學甲88槍擊案震撼社會，也影響去年底大選，歷經5個多月調查，「紅龜」洪政軍教唆孔祥志犯下這起槍擊案，學甲慈濟宮董事長...

雲林19歲男利用網路販毒 警察偽裝毒客釣魚成功逮捕

雲林縣斗南分局最近執行「網路巡邏」時，發現疑有出現網路販毒，一名男子假借販售茶飲商品為名，疑似兜售販賣毒咖啡包，即刻成立...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦