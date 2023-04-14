88槍擊案檢方控幕後藏鏡人今起訴 王文宗否認犯罪：互相幫忙很正常

去年九合一大選前台南市學甲區發生88槍擊案震驚社會，台南地檢署今天偵結，學甲慈濟宮董事長王文宗因涉嫌資助在中國大陸窩藏洪政軍遭起訴，但他上午表示，88槍擊案過程他並不清楚，洪政軍是他認識20多年的老友，他到大陸時到飯店找他拿新冠肺炎的藥物，不知道違反什麼法令，要收到起訴書看到內容才能具體回應。

王文宗上午告訴記者，他相信自己沒有不法，對槍擊案完全不知情，去大陸時洪政軍有打電話找他，表示因為新冠肺炎確診氣喘，問他有沒有藥，兩人認識很久是20多年的朋友，他告訴宏他有藥物請他到飯店拿，就被當作資助槍擊要犯。他說，洪與他、與前議員謝財旺都是20幾年的老朋友，互相幫忙是很正常的事。

謝財旺電話沒有接，尚不知他對88槍擊案起訴內容的看法。