台南88槍擊案偵結起訴 疑有幕後策畫檢方分案偵查

台南學甲88槍擊案震撼社會，也影響去年底大選，歷經5個多月調查，台南地檢署認策畫者「紅龜」洪政軍、槍手孔祥志及學甲慈濟宮董事長王文宗等8人涉違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌起訴，惟王、洪矢口否認犯罪外，對外傳光電利益糾紛未有著墨，檢方疑有其他參與或幕後策畫的共犯待查，已分案偵查中。

檢方指出，學甲慈濟宮董事長王文宗、台南前市議員謝財旺、民進黨前中執委郭再欽3人原本私交甚篤，在政治上更有緊密結合。惟3人關係迄至2018年底生變，王文宗因故與謝財旺、郭再欽交惡。謝於去年決定不再參選，改推女謝舒凡以民進黨黨籍參選，繼承其政治香火。

未料，王文宗竟夥同其好友即通緝犯洪政軍，共同計畫於去年大選前對郭再欽公司、謝財旺服務處開槍，並商議由洪政軍指揮執行此事，完事後則由王安排逃亡後援助。

檢方指出，王、洪邀集孔祥志等人，謀畫由孔擔任槍手，於去年底選前至謝競選總部及郭之前學甲公司等處開槍恫嚇。

檢方指出，楊展華奉洪政軍指示，前年底邀集謝俊誠駕駛轎車自學甲出發，前往新北市至次日凌晨與蔡金郎會合後，蔡金郎便駕車帶領謝及楊轎車前往新北市板橋區，由蔡將以紙袋包裝的MP5衝鋒槍1把及子彈1批交付與楊，謝、楊取得槍彈後，便連夜趕回學甲，並由謝先攜返其學甲區家中藏放。兩周後，楊再要求謝將槍彈取出，由楊交付與洪，洪於去年8月間將槍彈轉交與槍手孔祥志。

檢方指出，該集團選定白色機車作為孔祥志的交通工具，洪在蝦皮拍賣網站上訂製壓克力製偽造機車車牌。孔去年10月23日晚間騎乘該機車停放在花園夜市機車停車場，並指示花園夜市停車管理員郭建彰持衛生紙擦拭孔等人留存在該機車手把處指紋，再將該機車180度調頭，使車牌朝牆，製造斷點，避免查緝。

檢方指出，去年11月10日1時8分許，孔奉洪命，由李奇漢開車搭載孔前往武聖夜市，孔下車後自行步行至花園夜市停車場騎乘該犯案機車，前往學甲。孔2時58分許持衝鋒槍在郭再欽之前公司掃射58發子彈，3時6分許轉往謝競選總部鐵門掃射30發子彈，騎乘機車揚長而去。

孔一路躲避監視器，直至將軍區，改懸掛另面偽造車牌，繼續往南方向逃逸，直至西港大橋一帶便失去蹤跡。

孔祥志犯案前、後必經之地，楊展華觀察有無警方實施路檢而阻礙其犯罪行經路徑，隨後再返回停留處與郭建彰等待支援孔。同時，楊在孔犯案順利脫逃後，交付50萬元給李，另交付100萬元的安家費與孔祥志的母親。

李離開武聖夜市後，再聽從孔的指示，將孔在車上所換下的白色上衣、黑色短褲及黑色夾腳拖等衣物，交給不知情林姓男子焚燬滅證。

檢方指出，洪、孔去年11月12日清晨由不詳共犯接應後，搭乘漁船偷渡至大陸福建沿岸，上岸後再由共犯大陸人士接應，並安排居住在福建泉州某處住宅內。王文宗得知洪、孔已偷渡成功，二度前往大陸，停留期間二度前往泉州，並均下榻在福建泉州的酒店」，與洪及孔藏身處僅10餘分鐘車程，以電話與洪取得聯繫，洪便分別於去年12月15日及今年1月13日兩度前往酒店與王見面，提供其下榻房間供洪藏匿。

王又應洪的請求，在泉州申辦手機1支及大陸地區交付洪使用，並綁定微信支付，王在酒店房間內，多次變裝並手持台胞證供洪拍照並儲存照片檔案在手機內，以自身身分提供洪辦理微信支付帳號，並進行實名認證，資助洪的日常開銷。