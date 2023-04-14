雲林19歲男利用網路販毒 警察偽裝毒客釣魚成功逮捕
雲林縣斗南分局最近執行「網路巡邏」時，發現疑有出現網路販毒，一名男子假借販售茶飲商品為名，疑似兜售販賣毒咖啡包，即刻成立專案小組明查暗訪，更由警察假扮毒客「釣魚」，果然一名年僅19歲的蔡姓毒販上鉤，昨天下午約定交貨時，順利將他逮捕並起出第二、三級毒品混合咖啡包29包、愷他命11包，他坦承販毒，今天被依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。
斗南分局執行網路巡邏，發現蔡嫌(19歲)疑似兜售販賣毒咖啡包，分局長温基興立即指示偵查隊與少年警察隊、斗六分局成立專案小組追查，警方假扮買家與蔡嫌聯繫，雙方幾經網路交談，蔡嫌卸下心防後，雙方約定於斗六市大學路交貨。
蔡嫌昨天下午依約前往交貨，「不要動！」當蔡嫌騎機車抵達交貨現場，準備交易時，即遭埋伏的警員一湧而上壓制逮捕，並查獲他帶有第二、三級毒品混合咖啡包29包、愷他命11包、手機1支，蔡嫌坦承販賣毒品，全案依毒品危害防制條例移送雲林地檢署偵辦。
斗南分局偵查隊長鄧家福指出，最近陸續出現似掛羊頭賣狗肉手法進行網路販毒，有無知年輕人貪圖短利鋌而走險，毒品危害防制條例製造、販賣或運輸各類毒品可處死刑、無期徒刑或七年以上有期徒刑，另製造、販賣第三級毒品處7年以上徒刑；呼籲切勿以身試法。
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