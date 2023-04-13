台版柬埔寨「藍道」收水起家 當水商「學不會就打」罔顧人命

台版柬埔寨求職詐騙三死案，詐團水房首謀「藍道」杜承哲落網，檢警追查，杜男有多年詐欺經驗，去年起自立門戶在台設置水房，並和境外詐欺機房合作，為了減少黑吃黑侵吞贓款、辦理掛失風險，根本不顧提供人頭帳戶者的性命安危，甚至曾和詐團成員說，「不認真就打，學不會就打」，罔顧人命。

據悉，28歲曾任廚師的杜承哲，過去從線上遊戲認識詐騙集團成員，每天5千元底薪，加抽業績獎金，開始做詐騙，經過數年犯罪經驗，學到如何將詐欺不法所得洗白，因此自主詐騙機團水房當「水商」和境外詐騙機房合作，用台幣帳戶層層轉帳洗錢，或用虛擬貨幣轉帳。

知情人士指出，詐團等人為了賺錢，根本不顧人命，提供人頭帳戶的車主究竟是軟控還是強控，杜承哲等人根本不當一回事，還和疑似和境外詐欺機房的成員閒聊，「不認真就打，學不會就打」簡直不惜一切控制人頭帳戶提供者，賺取暴利，杜承哲甚至還稱，沒有人頭帳戶，詐騙機房再會聊也沒有辦法創造收入。

去年8月杜承哲先找Ｓ姐傅榆藺「驗車」（測試人頭帳戶可否使用）9月在找茶董陳樺韋等人組成「車隊」（管理人頭帳戶提供者），陳樺韋找來19歲曾忠義介紹朋友或網友當控員，眾人在桃園「可爾必思Ｂ」、淡水「米奇不妙屋」據點，私行拘禁共61人，其中3人死亡遭棄屍山區。

偵辦案件檢警指出，車主先到汽車旅館面試，交出金融帳戶後就被帶到據點，一進屋遭控員拿鎮暴槍、電擊棒威嚇，矇眼上手銬、腳鐐，丟進小房間，不定時凌虐毆打被害人，餵食摻入毒品FM2的泡麵。