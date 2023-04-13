台版柬埔寨核心主謀藍道逃5個月落網 法院裁定4人羈押禁見

台灣詐團謀財害命，士林地檢署指揮新北市刑大搜索詐團水房，拘提核心首謀「藍道」杜承哲到案，檢方搜索行動拘提7人，杜等4人聲押，今士林地方法院下午召開羈押庭約3.5小時，裁定4人羈押獲准，今晚將送往看守所。

台版柬埔寨案件社會矚目，士檢主任檢察官曾揚嶺及檢察官江玟萱，歷經5個月抽絲剝繭，經在押傅榆藺、陳樺韋等人證、日前起訴29人的相關卷證資料，深掘案情追查金流，11日指揮新北市刑大，查獲順利破獲水房，拘提藍道杜承哲、副手薛隆廷、水房涉洗錢的洪俊杰、林晏齊等4人，及何姓妻子等3人（3人檢方10萬元交保、限制出境出海）。

檢警調查，杜承哲2022年9月起，涉與境外機房合作，在台成立詐團「水房」透過網路銀行層層轉帳，至銀行帳戶或虛擬貨幣帳戶洗錢。杜拿走自己擔任水商的收水報酬，將詐騙款項轉至境外機房指定的帳戶或虛擬貨幣錢包。

杜承哲除了水房，也找來S姐傅榆藺「驗車」（測試人頭帳戶可否使用）、茶董陳樺韋等人組成「車隊」（管理人頭帳戶提供者）不料，此詐團為了減少車主侵吞贓款、或辦理掛失風險賺進不法金錢，涉嫌強行拘禁「車主」（提供人頭帳戶者）在人煙稀少的社區大樓，杜等幹部，在飛機群組下令控員們，以凶狠殘暴手段，強行拘禁車主，不僅矇眼上手銬、腳鐐、餵食FM2泡麵等，車主身體不適還不肯送醫，接續鬧出3條人命，還花錢找棄屍組負責棄屍。

士檢認定杜、薛、洪等3人，涉犯組織犯罪條例、加重詐欺、洗錢、加重強盜、私行拘禁、非法使人施用第三級毒品、私行拘禁致死等罪嫌，林男部分為共犯，涉犯組織犯罪條例、加重詐欺、洗錢等罪嫌，4人犯罪嫌疑重大，有勾串及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。