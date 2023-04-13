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內湖槍手連開15槍逃逸 蔣萬安：警已鎖定犯嫌身分追緝

中央社／ 台北13日電

曾任電視台製作人的王姓男子日前在北市內湖區遭開槍，犯嫌逃逸。台北市長蔣萬安今天在議會備詢時說，警方已鎖定犯嫌身分，持續與新北市警局合作追緝。

蔣萬安下午率市府局處首長赴台北市議會進行施政報告及備詢。國民黨議員王欣儀質詢時說，調閱資料發現台北市近半年發生4起槍擊案，其中日前的內湖槍擊案更發生在蔣萬安市長任內，讓民眾質疑北市治安是否出現嚴重問題，要求內湖槍擊案應盡快破案。

蔣萬安答詢時指出，警方案發後就用最快速度調閱案發地周邊監視器畫面並查訪相關人員，另成立專案小組，目前已鎖定犯嫌，後續會與新北市警局合作，已要求台北市警局以最快速度破案，發生槍擊案就是公然挑戰公權力不會允許。

台北市警察局長張榮興則表示，內湖槍擊案是計畫性犯案，已鎖定特定對象及作案工具，會透過與檢方組成專案小組盡快破案，有信心短期內破案，只要是在北市發生重大刑案一定要求每案必破。

台北市內湖區康寧路3段附近10日晚間發生槍擊案，1名王姓男子左腿中槍受傷，腿部有4處傷口，經送往三軍總醫院治療，無生命危險。據了解，被害人曾在電視台擔任節目製作人，目前已轉職。

警方在案發現場採獲15顆彈殼，由台北市警察局刑事鑑識中心帶回採證化驗，並同步完成槍擊現場血跡分佈記錄和採證。轄區內湖警分局目前仍持續追緝犯嫌。

曾任電視台製作人的王姓男子日前在台北市內湖區遭開槍，犯嫌逃逸，警方發現現場遺留15枚彈殼，初判槍手至少連開15槍。聯合報記者李隆揆／翻攝
曾任電視台製作人的王姓男子日前在台北市內湖區遭開槍，犯嫌逃逸，警方發現現場遺留15枚彈殼，初判槍手至少連開15槍。聯合報記者李隆揆／翻攝

槍擊 內湖 蔣萬安 警察

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