通緝犯ATM領普發6千 警宣導反詐騙巧遇當場活逮

昨天下午，新北市新莊警方前往新北市新莊區思源路郵局ATM宣導反詐騙，巧遇廖男提領普發6千元，警盤查赫見他身背3條通緝，另搜出毒品帶回偵辦。警詢後依法解送歸案；另持毒則依毒品送辦。今天上午，新莊警以KUSO知名選秀節目「大嘻哈時代」推出反詐宣導影片，希望不要再有民眾受騙。

據了解，廖姓男子（43歲）因洗錢防制法、詐欺被新北地院、地檢發布通緝，另又因詐欺判刑3年1個月確定，他未依規定報到入監，再被發布通緝，至此廖男開始躲藏。

昨天下午3時許，他與另兩男1女友人，來到新北市新莊區思源路郵局ATM提領普發6千元現金。新莊警分局頭前派出所長高裕傑，正好帶隊前往宣導反詐騙，見廖男神色緊張趨前盤查，不料廖男突然轉身拔腿狂奔，警尾後追去與支援警力壓制廖男。

經警一查廖男不但是身背3條通緝犯，還在其身上搜出0.8公克毒品海洛因，一併帶回偵辦，警詢後依法解送廖男歸案；另持毒部分則依毒品罪嫌移送法辦。

為加強反詐、識詐宣傳效果，今天上午，新莊警方模仿KUSO知名選秀節目「大嘻哈時代」由員警模仿演員，以相聲、歌唱及RAP融入近來常見詐騙伎倆，如假冒公務員、假愛情、猜猜我是誰等歌詞，用趣味逗唱的方式，將識詐知識教導給民眾，果然贏得時下年輕人的目光。

同時，識詐宣導團隊也走進校園、社區及長照中心做實體宣導，同時也將宣導短片分享到里長、民防、義警等社區群組廣傳，藉此傳遞到每位市民手裡，達到全面識詐的效果。