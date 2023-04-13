快訊

今晚我想來點「猛獁象肉丸」！澳洲推出史前培植肉

不是大選！「下半年房市」百億建商最擔心這件事

人妻出軌月領10萬獲贈百萬名車 出庭吐心聲：他對我更好

通緝犯ATM領普發6千 警宣導反詐騙巧遇當場活逮

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

昨天下午，新北市新莊警方前往新北市新莊區思源路郵局ATM宣導反詐騙，巧遇廖男提領普發6千元，警盤查赫見他身背3條通緝，另搜出毒品帶回偵辦。警詢後依法解送歸案；另持毒則依毒品送辦。今天上午，新莊警以KUSO知名選秀節目「大嘻哈時代」推出反詐宣導影片，希望不要再有民眾受騙。

據了解，廖姓男子（43歲）因洗錢防制法、詐欺被新北地院、地檢發布通緝，另又因詐欺判刑3年1個月確定，他未依規定報到入監，再被發布通緝，至此廖男開始躲藏。

昨天下午3時許，他與另兩男1女友人，來到新北市新莊區思源路郵局ATM提領普發6千元現金。新莊警分局頭前派出所長高裕傑，正好帶隊前往宣導反詐騙，見廖男神色緊張趨前盤查，不料廖男突然轉身拔腿狂奔，警尾後追去與支援警力壓制廖男。

經警一查廖男不但是身背3條通緝犯，還在其身上搜出0.8公克毒品海洛因，一併帶回偵辦，警詢後依法解送廖男歸案；另持毒部分則依毒品罪嫌移送法辦。

為加強反詐、識詐宣傳效果，今天上午，新莊警方模仿KUSO知名選秀節目「大嘻哈時代」由員警模仿演員，以相聲、歌唱及RAP融入近來常見詐騙伎倆，如假冒公務員、假愛情、猜猜我是誰等歌詞，用趣味逗唱的方式，將識詐知識教導給民眾，果然贏得時下年輕人的目光。

同時，識詐宣導團隊也走進校園、社區及長照中心做實體宣導，同時也將宣導短片分享到里長、民防、義警等社區群組廣傳，藉此傳遞到每位市民手裡，達到全面識詐的效果。

新北市新莊區廖姓男子身背3條通緝，因提領普發6千元被逮送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區廖姓男子身背3條通緝，因提領普發6千元被逮送辦。記者曾伯愷／翻攝
新莊警方推出KUSO影片宣導反詐騙。記者曾伯愷／翻攝
新莊警方推出KUSO影片宣導反詐騙。記者曾伯愷／翻攝
新莊警方推出KUSO影片宣導反詐騙。記者曾伯愷／翻攝
新莊警方推出KUSO影片宣導反詐騙。記者曾伯愷／翻攝

毒品 通緝 普發6000 ATM

延伸閱讀

影／海山警巡簽ATM護普發6000元 順便攔阻民眾遭詐

飼料袋偽裝毒品喵喵原料走私545公斤 還在派出所前轉運

4案通緝犯公墓廢農舍離群索居 中警巡邏眼尖查獲

影／槍砲通緝犯駕車撞警逃9小時 昨夜宜蘭落網

相關新聞

賣88名國人給柬埔寨詐欺集團「角頭」臨演李振豪判刑18年

在電影「角頭」擔任臨演的竹聯幫東堂東新會要角李振豪犯下「台版柬埔寨案」，與集團成員先後販賣88名國人至柬埔寨，依人口販運...

通緝犯ATM領普發6千 警宣導反詐騙巧遇當場就逮

昨天下午，新北市新莊警方前往新北市新莊區思源路郵局ATM宣導反詐騙，巧遇廖男提領普發6千元，警盤查赫見他身背3條通緝，另...

飼料袋偽裝毒品喵喵原料走私545公斤 還在派出所前轉運

屏東地檢署、澎湖地檢署指揮刑事局南打等單位，破獲大宗新興毒品「喵喵」先驅原料四級毒品走私逾500公斤，以魚飼料袋偽裝再用...

壓制明仁會一個月掃黑 北市查獲各類犯罪近9百人

竹聯幫明仁會舉辦春酒，辣妹名車排場引發社會議論，台北市警察局配合警政署規劃，針對幫派公開活動暨暴力討債、恐嚇取財、從事詐...

赴緬甸靜宜女大學生有說有笑 強調沒被控制自由

靜宜女大學生赴緬甸一案，據了解，台灣警方透過台商及國際反詐騙組織等中間人，已經在緬甸找到女大學生，中間人與女大學生相約一...

女大生赴緬北不願回國 靜宜大學盼她完成學業

靜宜大學大二林姓女大生，上月底連假未如期返家，家人報警協尋。據悉，20歲女大生為愛赴緬北，我國與當地有力人士奔走救援，但...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦