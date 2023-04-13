賣88名國人給柬埔寨詐欺集團 「角頭」臨演李振豪判刑18年

在電影「角頭」擔任臨演的竹聯幫東堂東新會要角李振豪犯下「台版柬埔寨案」，與集團成員先後販賣88名國人至柬埔寨，依人口販運等罪偵處，李振豪與相關被告共9人被起訴，台北地院審理今天宣判，李振豪判處有期徒刑18年。

其餘被告部分，林晉宇判刑13年、陳思瑋判刑16年6月、黃炫逢判刑16年6月、鄭學鴻判刑15年6月、楊家豪判刑13年、陳均翰判刑15年、王契文判刑11年、黃鈺真判刑11年，9人未扣案犯罪所得十數萬到百萬沒收。本案還可上訴。

2022年底，國內傳出國人被誘騙至柬埔寨從事電信詐欺工作、被控制行動自由，引發國內外關注，檢警查緝，首波救回22名國人，再利用檯面下合作管道讓30名國人脫困，檢方2波起訴李振豪等集團人口販運、私行拘禁犯行。

台北地檢署調查，李振豪曾混跡台北市中山區一帶，在竹聯幫自創東新會，原先以經營酒店維生，不過，連年生意受疫情影響，缺乏進帳，得知手下小弟做人口販賣有暴利可圖，於是加盟牟取不法利益。

集團2022年11月在臉書刊廣告，徵求有意願到柬國從事博奕、遊戲客服、拍攝AV的國人，並謊稱開設私人金融帳戶、辦理貸款可獲利，誘騙失業、負債、更生人口、八大行業從業者到柬國，再以每人美金1萬7000元到1萬8000元買給當地詐欺機房。

受害國人到柬國後被沒收護照，人則交給柬國博奕公司、金邊、西港等地詐騙園區的詐欺集團買家處理，被逼迫從事電信詐騙工作，業績不佳，則以毆打、電擊、關入密室等不人道懲罰要求高額贖金，甚至恐嚇賣器官、活埋。

事實上，全案起初只有林晉宇、陳思瑋等人和金主黃炫逢在從事人口販運，後來，林晉宇不滿當地集團給錢方式，得知李振豪在柬國有人脈，找李振豪合作，由李振豪主導找柬埔寨另一個詐騙集團合作販運人口。

全案目前還有李振豪、林晉宇、陳思瑋、黃炫逢4人在押，法官認為，他們屬於集團階層較高的核心人物，日前押期將屆前，法院開庭審查4人有無延押必要。