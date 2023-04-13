飼料袋偽裝毒品喵喵原料走私545公斤 還在派出所前轉運

屏東地檢署、澎湖地檢署指揮刑事局南打等單位，破獲大宗新興毒品「喵喵」先驅原料四級毒品走私逾500公斤，以魚飼料袋偽裝再用船隻進入台灣，檢警查獲吳姓男子以10萬元到20萬元代價協助陸地運送，先在高雄某派出所前交貨後，駕駛貨車到屏東縣九如鄉一處民宅，吳坦承運毒，屏東地檢署今將吳男依違反毒品危害防制條例罪嫌起訴。

檢方起訴指出，查獲毒品「喵喵」先驅原料是第四級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」，總重量566公斤，驗後純質淨重約545公斤，純度高達約99％。此次查獲毒品原料，估計可製成「喵喵」毒品成品達382公斤。

檢方指出，該成品價值依近期「喵喵」黑市價可達新台幣1億5280萬元，若再依市售毒咖啡包約摻入0.2公克的「喵喵」計算，將可製作成近191萬包的毒咖啡包，若以每包毒咖啡包300至400元，製成毒咖啡包對外販售後至少可得5.7億不法利益。

檢方起訴指出，專案小組獲報有運毒製毒集團從大陸非法運輸及私運進口毒品入境，俟機製成毒品牟取暴利。

檢方起訴指出，吳男與綽號「義哥」男子在約在一、兩年前某日認識，「義哥」所屬集團成員，從大陸運毒品原料，義哥去年12月下旬與吳男聯絡，探尋吳男運毒意願，吳從言談間以預見該包裹內容是「咖啡料」即製毒原料，允諾協助運毒，事成之後義哥支付10萬到20萬元報酬。

檢方指出，義哥所屬的集團成員，在今年1、2月間，從大陸地區走私運送毒品原料進入台灣，接著用通訊軟體聯絡，約在高雄市鼓山新濱派出所附近會合，之後集團成員將貨車交給吳男，吳男將貨車開到屏東縣九如鄉一處民宅。檢警在今年2月14日下午當場查獲毒品飼料袋。

檢方指出，吳男雖坦承運毒，明知運毒罪質重大，卻貪圖報酬，執意而為，幸未造成社會流通，建議量處有期徒刑8年，以杜僥倖。