壓制明仁會一個月掃黑 北市查獲各類犯罪近9百人

竹聯幫明仁會舉辦春酒，辣妹名車排場引發社會議論，台北市警察局配合警政署規劃，針對幫派公開活動暨暴力討債、恐嚇取財、從事詐騙及販毒等不法犯罪集團，執行一個月的「防制幫派組合公開活動臨檢及掃黑行動專案」，共計臨檢處所1013處，檢肅治平專案目標9件47人，查獲涉嫌強盜、恐嚇取財、詐欺、非法槍砲等各類違法案件犯嫌計809人，查扣改造手槍6支、子彈61顆及各類毒品超過3萬3000公克等違禁物，另以聯合稽查及函請市府裁罰實施第三方警政計49處。

由於明仁會在中山區酒店高調舉辦大型春酒，警方強力檢肅明仁會，查緝違法林姓犯嫌等14人，並依組織等罪嫌移送台北、新北地方檢察署偵辦。同時警方強力約制黑幫活動規模及場次，目前黑幫已取消4場餐宴。 台北市警察局過去一個月，臨檢處所1013處，檢肅治平專案目標9件47人，查獲涉嫌強盜、恐嚇取財、詐欺、非法槍砲等各類違法案件犯嫌計809人。記者廖炳棋/翻攝