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赴緬甸靜宜女大學生有說有笑 強調沒被控制自由

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

靜宜女大學生赴緬甸一案，據了解，台灣警方透過台商及國際反詐騙組織等中間人，已經在緬甸找到女大學生，中間人與女大學生相約一家餐廳見面，女大學生過程中有說有笑，明白表示她就是要來找男友，目前不想回台灣，強調她現在很好、很開心，也沒有被人控制自由，由於女大學生已經是成年人，因此只能尊重她的想法。

據了解，女大學生曾透過同學聯繫母親，表示她目前平安；另外警方也找過中間人，拜託女大學生與家人聯繫，目前由於女大學生個人意願相當強烈，中間管道能著力的地方已經不多，警方只能盡力從旁協助，在女大學生願意返回台灣時，透過管道給予幫助。

台中靜宜大學二年級林姓女大生上月底隻身前往緬甸仰光某園區，引起社會一陣譁然，事件爆發至今，陸續傳出已找到林女，且林女為現任男友小U不肯回國等消息。刑事局國際科聯繫透過外交等管道找人，表達願協助返回，但女生不願返國。

靜宜大學林姓女大生上月底失聯，檢警查出林女在台無遭歹徒控制，獨自搭機赴緬。記者陳宏睿／翻攝
靜宜大學林姓女大生上月底失聯，檢警查出林女在台無遭歹徒控制，獨自搭機赴緬。記者陳宏睿／翻攝
靜宜大學林姓女大生出國前九天在潭子區一家通訊行購買手機。圖／通訊行提供
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緬甸 靜宜大學 仰光

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