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女大生赴緬北不願回國 靜宜大學盼她完成學業

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

靜宜大學大二林姓女大生，上月底連假未如期返家，家人報警協尋。據悉，20歲女大生為愛赴緬北，我國與當地有力人士奔走救援，但女大生堅持「男友不走，我不走」，不願返國，令救援團隊挫折。靜宜大學今表示，學校將積極輔導協助林同學完成學業，其它缺曠課等問題依相關規定處理。

上月底，靜宜大學女大生原與家人約定清明連假返家未果，家屬2日報警協尋，心急如焚。

警方調查，上月29日女大生最後身影出現在校園，隔天搭機飛往英國，卻在泰國轉機入境，當晚轉入緬甸仰光市，再轉入緬北一處園區，我國在緬北有力人士奔波尋獲女大生，但林女稱「男友不走，我不走」，拒絕歸國，令救援團隊挫折。

消息一出，引發外界譁然，警方也證實，林女是自願出國，未遭受人蛇集團詐騙拐誘，且林女已成年，若沒意願搭機返台，警方與有力救援團隊也只能尊重其意願，愛莫能助。

靜宜大學校方今天表示，希望林同學能盡速平安返台，學校將積極輔導協助林同學完成學業；其它缺曠課等問題依相關規定處理。

靜宜大學林姓女大生出國前夕，獨自到潭子區一間通訊行購買新手機。圖／通訊行提供
靜宜大學林姓女大生出國前夕，獨自到潭子區一間通訊行購買新手機。圖／通訊行提供
靜宜大學大二林姓女大生，疑為愛獨自到緬北找新男友，過程未與家人聯繫，引發輿論。記者林佩均／攝影
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