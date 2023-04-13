影／毒蟲夜闖北投檳榔攤、拔釘器撬鎖遭人目擊 還沒偷就被逮
51歲唐姓男子涉嫌闖進台北市北投區一家檳榔攤，立即遭民眾目擊報案，警方到場查獲竊盜現行犯，也抓唐男身上藏毒且偷竊機車，全案加重竊盜罪嫌等4罪名送辦。
北投分局石牌派出所指出，今年4月11日凌晨2時許，據報有可疑男子涉嫌持工具破壞門鎖，闖進承德路六段住處旁的檳榔攤內。警方到場發現唐男，唐回話含糊。警調閱監視器後，唐才坦承暗夜心起歹念，持拔釘工具撬開門鎖推開拉門入內。
警方現場查扣隨身包包內查獲毒品安非他命及吸食用具，及犯案用拔釘器及虎頭鉗等大型工具，同時也抓包唐男所騎的機車，是因自己的機車沒油，隨手偷竊的贓車。全案依機車竊盜、加重竊盜、毀損及毒品等4罪嫌，移送士林地方檢察署偵辦。
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