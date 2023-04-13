4案通緝犯公墓廢農舍離群索居 中警巡邏眼尖查獲

台中市曾姓男子因4案被通緝，為躲避被逮，長期窩居在大肚山區公墓附近的廢棄農舍，平日種菜自給自足，盡量少跟外界接觸。但警方日前巡邏時發現他的機車，一查他是通緝犯，搜索後將他逮捕歸案，讓他頗為意外。

警分局長尤啓南今表揚兩查獲警員巡邏時細心觀察人事物，才能將通緝犯逮捕歸案，維護了司法尊嚴，也呼籲民眾若是因案件遭起訴、判刑，應依法院通知期限內到案，以免影響自身權益。

警方說，曾姓男子（42歲）因3竊盜案通緝，還有一件判刑2年待執行。烏日警分局分局大肚分駐所警員謝馨緯、林昱皓11日下午4時許巡邏經過大肚第一公墓附近時，發現他機車，研判該名通緝犯就躲藏在附近。隨即呼叫所內同仁支援，後來在距離大肚區第一公墓5公里遠的廢棄農舍發現他躲在裡面，於是將他逮捕到案。

警方說，農舍對外靠一塊木板通過水溝與外通行，警員帶他通過時，除了怕木板橋會斷裂，還要戒護他避免跳河，所幸順利將他帶出上銬。