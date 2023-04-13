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影／槍砲通緝犯駕車撞警逃9小時 昨夜宜蘭落網

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

槍砲通緝犯蔄姓男子昨天駕駛BMW汽車遇汐止員警攔查，不僅加速逃還涉嫌衝撞，導致員警受傷倒地，警朝該車左後方開一槍，該車仍趁機加速駛離並棄車逃逸，汐止警方昨晚11時許在宜蘭查獲到案。警詢後今依妨害公務、傷害等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

汐止警分局汐止派出所員警吳彥瑱昨天下午近2時，騎乘警用機車巡邏行經汐止區大同路發現一輛可疑BMW休旅車，欲上前攔查，不料該車駕駛一見員警靠近加速往基隆方向逃跑，員警開啟警示燈及蜂鳴器尾隨追捕。

在汐止區大同路、大安路口，涉嫌駕車衝撞導致騎警用機車的吳員倒地，吳員見情況危急，朝該車左後側鈑金開一槍，但該車仍持續加速往貨櫃車引道道往國道一號，朝基隆市方向逃逸。

汐止警分局立即成立專案小組並由偵查隊鑑識小隊到場採證，昨天下午2時許在汐止區大同路一段300號前尋獲中彈汽車，但犯嫌已棄車逃逸。

經查，涉嫌駕較撞警是蔄姓男子（51歲）因涉及槍砲案，為基隆地檢署發布通緝中，警方調閱沿路監視器，昨晚11時許在宜蘭縣，查獲躲在旅館的蔄嫌到案，躺在床上被逮的蔄男還不斷大喊「我有心臟病」仍遭員警壓逮捕，連夜押返汐止，警詢後今天將依妨害公務、傷害等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

槍砲通緝犯蔄姓男子昨天下午駕駛BMW汽車遇汐止員警攔查，不僅加速逃還涉嫌衝撞，導致員警受傷倒地，汐止警方昨晚11時許在宜蘭查獲他到案。記者王長鼎／翻攝
槍砲通緝犯蔄姓男子昨天下午駕駛BMW汽車遇汐止員警攔查，不僅加速逃還涉嫌衝撞，導致員警受傷倒地，汐止警方昨晚11時許在宜蘭查獲他到案。記者王長鼎／翻攝

汐止員警吳彥瑱被通緝犯開車衝撞倒地受傷，送醫治療。記者王長鼎／翻攝
汐止員警吳彥瑱被通緝犯開車衝撞倒地受傷，送醫治療。記者王長鼎／翻攝

槍砲通緝犯蔄姓男子昨天下午駕駛BMW汽車遇汐止員警攔查，不僅加速逃還涉嫌衝撞，導致員警受傷倒地，警朝該車左後方開一槍，該車仍趁機加速駛離並棄車逃逸。記者王長鼎／翻攝
槍砲通緝犯蔄姓男子昨天下午駕駛BMW汽車遇汐止員警攔查，不僅加速逃還涉嫌衝撞，導致員警受傷倒地，警朝該車左後方開一槍，該車仍趁機加速駛離並棄車逃逸。記者王長鼎／翻攝

槍砲通緝犯蔄姓男子昨天下午駕駛BMW汽車遇汐止員警攔查，不僅加速逃還涉嫌衝撞，導致員警受傷倒地，簡男將車棄置在汐止區大同路逃逸。記者王長鼎／翻攝
槍砲通緝犯蔄姓男子昨天下午駕駛BMW汽車遇汐止員警攔查，不僅加速逃還涉嫌衝撞，導致員警受傷倒地，簡男將車棄置在汐止區大同路逃逸。記者王長鼎／翻攝

槍砲通緝犯蔄姓男子昨天下午駕駛BMW汽車遇汐止員警攔查，不僅加速逃還涉嫌衝撞，導致員警受傷倒地，汐止警方昨晚11時許在宜蘭查獲他到案。記者王長鼎／翻攝
槍砲通緝犯蔄姓男子昨天下午駕駛BMW汽車遇汐止員警攔查，不僅加速逃還涉嫌衝撞，導致員警受傷倒地，汐止警方昨晚11時許在宜蘭查獲他到案。記者王長鼎／翻攝

蔄姓槍砲通緝犯昨天在汐止開車撞警逃逸深夜在宜蘭被逮，警方還查獲他持有安非他命。記者王長鼎／翻攝
蔄姓槍砲通緝犯昨天在汐止開車撞警逃逸深夜在宜蘭被逮，警方還查獲他持有安非他命。記者王長鼎／翻攝

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