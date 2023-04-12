ATM全民普發6000元 警加強巡邏意外查獲毒蟲

今年4月10日「全民普發6000現金ATM領現」首日，新北市板橋警分局信義派出所巡佐楊周聰、警員董以婕晚間9點巡邏時，發現轄區和平路ATM有男子形跡可疑，上前盤查，果真查獲該男持有毒品安非他命，詢後依法送辦。

警方表示，邹男（34歲）持多人身分證、健保卡操作ATM領取現金，遭盤查時慌張表示是友人委託，但因與本人不吻合無法提領，他藉口要到車上領證件時，將身上所攜帶的電子磅秤、毒品殘渣袋丟棄。

這一行為完全被警方看見，旋即被查扣，邹男自知法網難逃，主動交付身上的1包安非他命，詢後送辦。