ATM全民普發6000元 警加強巡邏意外查獲毒蟲
今年4月10日「全民普發6000現金ATM領現」首日，新北市板橋警分局信義派出所巡佐楊周聰、警員董以婕晚間9點巡邏時，發現轄區和平路ATM有男子形跡可疑，上前盤查，果真查獲該男持有毒品安非他命，詢後依法送辦。
警方表示，邹男（34歲）持多人身分證、健保卡操作ATM領取現金，遭盤查時慌張表示是友人委託，但因與本人不吻合無法提領，他藉口要到車上領證件時，將身上所攜帶的電子磅秤、毒品殘渣袋丟棄。
這一行為完全被警方看見，旋即被查扣，邹男自知法網難逃，主動交付身上的1包安非他命，詢後送辦。
板橋分局長黃南山呼籲，政府全民普發6000元，分為直接入帳及登記入帳兩種，目前已有超過千萬人領取，於本月10日開始「ATM領現」，民眾可至15家金融機構ATM領取現金，板橋警分局為因應政府政策，勤務規劃加強轄區各大銀行、超商ATM巡邏、守望勤務，確保民眾提領人身安全、治安維護。
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