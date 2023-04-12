快訊

侯友宜、郭台銘不夠格？ 黃暐瀚曝「藍營最強人選」：可惜缺政治魅力

找到了！干卓萬山山難搜索11天 終於發現墜崖山友遺體

ATM全民普發6000元 警加強巡邏意外查獲毒蟲

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

今年4月10日「全民普發6000現金ATM領現」首日，新北市板橋警分局信義派出所巡佐楊周聰、警員董以婕晚間9點巡邏時，發現轄區和平路ATM有男子形跡可疑，上前盤查，果真查獲該男持有毒品安非他命，詢後依法送辦。

警方表示，邹男（34歲）持多人身分證、健保卡操作ATM領取現金，遭盤查時慌張表示是友人委託，但因與本人不吻合無法提領，他藉口要到車上領證件時，將身上所攜帶的電子磅秤、毒品殘渣袋丟棄。

這一行為完全被警方看見，旋即被查扣，邹男自知法網難逃，主動交付身上的1包安非他命，詢後送辦。

板橋分局長黃南山呼籲，政府全民普發6000元，分為直接入帳及登記入帳兩種，目前已有超過千萬人領取，於本月10日開始「ATM領現」，民眾可至15家金融機構ATM領取現金，板橋警分局為因應政府政策，勤務規劃加強轄區各大銀行、超商ATM巡邏、守望勤務，確保民眾提領人身安全、治安維護。

ATM現領全民普發6000元，警加強巡邏查獲1毒蟲。記者李易昌／翻攝
ATM現領全民普發6000元，警加強巡邏查獲1毒蟲。記者李易昌／翻攝
ATM現領全民普發6000元，警加強巡邏查獲1毒蟲。記者李易昌／翻攝
ATM現領全民普發6000元，警加強巡邏查獲1毒蟲。記者李易昌／翻攝
ATM現領全民普發6000元，警加強巡邏查獲1毒蟲。記者李易昌／翻攝
ATM現領全民普發6000元，警加強巡邏查獲1毒蟲。記者李易昌／翻攝

毒品 ATM

延伸閱讀

女毒蟲掛註銷車牌拒檢逃 員警破窗竟被她硬扭手臂掛彩

北富銀行員換上新制服美美亮相 知名設計師周裕穎親自操刀

越南籍神父假日ATM提款遭吃卡 擔心錢被吃警察成功救卡

6千元普發…ATM現領潮 新莊警加強巡邏護安

相關新聞

汐止傳槍響！可疑汽車撞警 嫌犯加速逃逸追緝中

新北市汐止警方今天欲攔查一輛可疑汽車，該車不停反而加速往基隆方向逃，員警騎警用機車開啟警示燈及蜂鳴器尾隨追捕，不料該車竟...

越南14人買「百萬快艇」自駕偷渡翻船全死 曾傳台中沿海定位

台灣沿海今年2月起1個半月密集出現浮屍，專案小組查出14名越南人赴大陸買快艇再駕船偷渡來台，曾用手機傳台中市沿海的定位資...

台中越南小吃店爆糾紛 1移工被砍送醫…凶嫌落下「彈殼」

台中市太平區永豐路一處越南小吃店，下午發生越籍移工糾紛，一名移工腿部被刀砍傷送醫。對於地上發現疑似彈殼，警方說，那是涉案...

台版柬埔寨／2首腦落網若起訴私行拘禁致死罪 進國民法官法庭

台灣詐團謀財害命，士林地檢署指揮新北市刑大偵辦「台版柬埔寨求職詐騙三死案」昨天拘提 首腦「藍道」杜承哲等7人到案，人犯正...

女毒蟲掛註銷車牌拒檢逃 員警破窗竟被她硬扭手臂掛彩

桃園市黃姓女子去年駕駛轎車行經八德區路口，因懸掛註銷車牌被巡邏員警攔查，但她無視鳴槍示警、加速逃逸，並出手攻擊破窗的員警...

台版柬埔寨首腦藍道被逮 詐欺案易服勞役期間繼續騙

2022年11初震驚全台的「台版柬埔寨」囚禁3死案，檢警繃緊神經，陸續在桃園、新北逮獲29名成員，擴大追查後，昨在新北、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦