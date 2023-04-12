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泥水師傅跟風疫情「搶藥潮」 出高價掃貨想煉毒賺大錢

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

去年大陸疫情再起爆發感冒藥搶購潮，台灣許多藥局也被掃購一空，王姓男子為了收購感冒藥煉毒，不惜出高價從各藥局掃貨，在屏東萬丹鄉一間鐵皮工廠提純煉製安非他命，調查局南機站獲報後展開蒐證，攻堅起獲1600公斤半成品及1.4公斤安毒成品，另還有1342包毒咖啡，全案經調查後，涉案王男等3人被依毒品危害防制條例起訴。

王男、涂男原從事泥作師傅，兩人都無前科，去年11月間，王男租下屏東縣萬丹鄉某處鐵皮工廠倉庫，為了掩人耳目，工廠周邊還堆放板材、水泥、磚塊等工程物品，營造出有正常運作的假象。

等工廠、機具備妥後，王男等人再招募林姓小弟入夥，先透過管道在各藥局收購特定廠牌的感冒藥，由於製毒收入豐厚，即便去年因疫情造成感冒藥搶購熱潮，但製毒王男等人仍甘願出高價大肆收購。

檢調掌握，王男等人確認原料供貨後，每天一早便與涂男、林男等人駕駛同一輛車進入工廠，為了避免遭檢調人員查緝，王還使出「反跟監」技巧，先在附近產業道路繞行，確認後方無特定車輛跟監後，才會進入工廠內「上班」。

去年11月間，調查局南機站、鼓山警分局、屏東縣警局等單位接獲情資後展開追查，鎖定王男等人作業模式後，去年11月17日發動搜索，當場在工廠內逮捕王男、涂男、林男等3人。

工廠內起獲大批離心機等製毒工具，起獲安非他命、麻黃鹼毒品成品約1.4公斤，另有半成品約1600公斤，廠房還兼差分裝毒咖啡，被起獲1342包毒咖啡。

檢調偵訊時，王男等人自稱是欠債才會冒險製毒，還自稱是網路自學而來，但製毒工廠經營須大量資金經營，檢調對王男等人說法存疑，因3人均坦承製毒，檢方偵結後依毒品危害防制條例起訴，並持續擴大偵辦中。

檢警調偵破屏東萬丹鄉一處製毒工廠，起獲成品及半成品。記者張議晨／翻攝
檢警調偵破屏東萬丹鄉一處製毒工廠，起獲成品及半成品。記者張議晨／翻攝
檢警調偵破屏東萬丹鄉一處製毒工廠，起獲成品及半成品。記者張議晨／翻攝
檢警調偵破屏東萬丹鄉一處製毒工廠，起獲成品及半成品。記者張議晨／翻攝
檢警調偵破屏東萬丹鄉一處製毒工廠，起獲成品及半成品。記者張議晨／翻攝
檢警調偵破屏東萬丹鄉一處製毒工廠，起獲成品及半成品。記者張議晨／翻攝

屏東縣 毒品

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