14越南人偷渡落海 警排除台灣人蛇集團涉案

台灣沿海日前發現多具浮屍，刑事局今天表示，25具浮屍中有10人是越南籍且為生前落海，疑與其他4名下落不明的同伴自中國福建外海搭快艇偷渡台灣，途中因不明原因落海。

刑事局表示，已排除本案與台灣人蛇集團有關，另與越南警方組成專案小組，針對14名越南籍民眾偷渡一案進行追查。

內政部警政署刑事警察局今天下午舉行記者會，國際科長李泱輯表示，警政署與海巡署自2月27日起獲報多具不明海上浮屍，與台南地檢署及海巡署組成專案小組追查，統計自2月18日至4月11日共發現25具浮屍。

專案小組查出，25具浮屍包含越南籍10人（男性8人、女性2人），台灣籍有14人(男性9人、女性5人)、身分待查1人為男性。另有4名越南籍女子遺體尚未尋獲。

刑事局調查發現，14名越南籍民眾約於2月14日從越南走路至中國廣西轉搭公車等運輸工具到福建，再從福建外海搭快艇出海，研判目的地為台中外海，且在2月18日曾與家屬聯繫，研判就在當晚搭快艇偷渡。

刑事局指出，從福建到台中外海若搭快艇初步研判時間約1天內，因警政署及海巡署是從2月27日才接獲通報有多具海上浮屍，14名偷渡越南籍民眾可能更早之前就在海上遇到意外；經調查，10具遺體包含8男2女，都是生前落海，年紀約30至42歲。

刑事局初步調查認為，在台灣沒有人蛇集團協助14名越南籍民眾偷渡，至於14具台灣籍遺體皆為自殺或意外落水，經檢方調查無任何疑義後已通知家屬領回；此外，由於還有1具遺體身分不明，警方將持續追查。

刑事局表示，駐越南聯絡官已赴河內和越南公安部等執法機開專案會議討論浮屍案等事證，會共同追查藏匿在越南的不法人蛇集團。