越南14人買「百萬快艇」自駕偷渡翻船全死 曾傳台中沿海定位

台中離岸風機3月7日出現1具男屍。圖／報系資料照 台灣沿海今年2月起1個半月密集出現浮屍，專案小組查出14名越南人赴大陸買快艇再駕船偷渡來台，曾用手機傳台中市沿海的定位資料給在越家屬，這些人均曾來台，有人偷渡多達3次，研判翻船全數罹難。

警方調查，8名男子、6名女子共14人是北越地區互相認識且住附近的親友，年齡30至42歲，均曾來台，包括合法移工期滿出境、逾期居留或偷渡，有人被查獲偷渡3次，這次行前告知家屬要再來台打工。

14人在2月14、15日分3批從北越出發，走陸路至大陸廣西會合再搭公車到福建，花上百萬元購買一艘快艇，曾以手機傳台中沿海的GPS定位資料給家屬，18日最後一次聯絡後失聯，警方研判當天從福建開船出發往台中。

因部分越南人來台是從事漁工，警方認為有偷渡客具駕船技術，依快艇速度，從福建出發8小時內會抵達台灣，研判翻船全數罹難。

警方統計，2月18至本月11日發現25具浮屍，截至昨天確認10具共8男、2女是越南偷渡客，調查9人生前落水，台中港離岸風電平台上1人脫水死亡，推測船難位置距離平台不遠才能游上平台，尚有4女下落不明。

9男、5女共14人是自殺或意外落水的台灣人，警方報請檢方相驗遺體後通知家屬領回，尚有1具男性遺體身分不明。

高檢署指派台南地檢署指揮警政、海巡署組專案小組，提供家屬必要協助、辨識死者身分及追查不法船家，刑事局駐越聯絡官本月3日在河內與越南公安部對外局、刑事局及境管局開專案會議追查。