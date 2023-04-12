快訊

中共宣布禁航區 國防部：位置在台灣以北85海里處

周孝安宣布離婚前擁洋妞上演18禁 前妻陳天仁發聲了

綠委質詢罵哭勞長 再嗆執政黨對不起全台千萬勞工

女毒蟲掛註銷車牌拒檢逃 員警破窗竟被她硬扭手臂掛彩

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市黃姓女子去年駕駛轎車行經八德區路口，因懸掛註銷車牌被巡邏員警攔查，但她無視鳴槍示警、加速逃逸，並出手攻擊破窗的員警，造成員警手臂扭傷、被破窗戶畫破；桃園地檢署今偵結，依妨害公務罪嫌起訴她。

檢警調查，去年9月25日晚上11時15分，45歲黃姓女子駕駛轎車行經八德區大興路與介壽路二段685巷口，由於以長尾夾懸掛被註銷車牌，被八德分局四維所3名巡邏員警發現、攔查，黃女擔心車上的海洛因、安非他命等毒品被查獲，企圖加速逃逸。

帶隊的副所長王韋力見狀，立刻對空鳴槍示警，警員王韋程、楊家洧2名員警則乘機破窗、同時喝令黃女下車；然而黃女仍不甘被逮，以左手捶打王員伸進車內手部，再以雙手抓住王員右手扭絞車窗破損處，下車時再拉扯楊員左手，造成兩員警手肘、手部扭傷、擦挫傷。

桃園地檢署認為，黃女明知兩名員警是依法執行職務的公務員，為圖脫免，竟以強暴方式妨害他們執行公務，今偵結依妨害公務罪嫌起訴她。

警員王韋程左手被黃姓女子扭轉，被破窗畫傷見紅。記者楊湛華／翻攝
警員王韋程左手被黃姓女子扭轉，被破窗畫傷見紅。記者楊湛華／翻攝

桃園 妨害公務 毒品

延伸閱讀

3.3m巨蟒闖入院子！16歲少女超冷靜衝上前徒手抓住蛇頭 英勇搏鬥8分鐘

女通緝犯拒檢衝撞警車 屏警破窗逮人

花蓮小客車左轉撞翻公車落深橋5傷 1女破窗飛墜溪谷尋獲送醫不治

棒球／林謙吾燃燒手臂6戰696球 球速不快仍稱霸甲子園

相關新聞

影／台中情侶搞博弈擁Urus超跑 被抓改名沒改運仍遭押

台中市游姓男子與女友在西屯商辦經營博弈詐欺機房，採分層運作，更在出入口加裝兩扇門版，增加檢警破門時間，台中市刑大去年蒐證...

越南14人買「百萬快艇」自駕偷渡翻船全死 曾傳台中沿海定位

台灣沿海今年2月起1個半月密集出現浮屍，專案小組查出14名越南人赴大陸買快艇再駕船偷渡來台，曾用手機傳台中市沿海的定位資...

汐止傳槍響！可疑汽車撞警 嫌犯加速逃逸追緝中

新北市汐止警方今天欲攔查一輛可疑汽車，該車不停反而加速往基隆方向逃，員警騎警用機車開啟警示燈及蜂鳴器尾隨追捕，不料該車竟...

台版柬埔寨／2首腦落網若起訴私行拘禁致死罪 進國民法官法庭

台灣詐團謀財害命，士林地檢署指揮新北市刑大偵辦「台版柬埔寨求職詐騙三死案」昨天拘提 首腦「藍道」杜承哲等7人到案，人犯正...

台版柬埔寨首腦藍道被逮 詐欺案易服勞役期間繼續騙

2022年11初震驚全台的「台版柬埔寨」囚禁3死案，檢警繃緊神經，陸續在桃園、新北逮獲29名成員，擴大追查後，昨在新北、...

影／蘇澳流氓索要保護費逼店家關門 成員竟包含現役軍人

宜蘭蘇澳李姓男子橫行鄉里，去年與同夥10人向鎮內餐館、養身館等店家索要保護費，其中羅姓男子更是現役軍人；他們出言恐嚇「如...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦