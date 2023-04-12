女毒蟲掛註銷車牌拒檢逃 員警破窗竟被她硬扭手臂掛彩

桃園市黃姓女子去年駕駛轎車行經八德區路口，因懸掛註銷車牌被巡邏員警攔查，但她無視鳴槍示警、加速逃逸，並出手攻擊破窗的員警，造成員警手臂扭傷、被破窗戶畫破；桃園地檢署今偵結，依妨害公務罪嫌起訴她。

檢警調查，去年9月25日晚上11時15分，45歲黃姓女子駕駛轎車行經八德區大興路與介壽路二段685巷口，由於以長尾夾懸掛被註銷車牌，被八德分局四維所3名巡邏員警發現、攔查，黃女擔心車上的海洛因、安非他命等毒品被查獲，企圖加速逃逸。

帶隊的副所長王韋力見狀，立刻對空鳴槍示警，警員王韋程、楊家洧2名員警則乘機破窗、同時喝令黃女下車；然而黃女仍不甘被逮，以左手捶打王員伸進車內手部，再以雙手抓住王員右手扭絞車窗破損處，下車時再拉扯楊員左手，造成兩員警手肘、手部扭傷、擦挫傷。