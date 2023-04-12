台版柬埔寨首腦藍道被逮 詐欺案易服勞役期間繼續騙

2022年11初震驚全台的「台版柬埔寨」囚禁3死案，檢警繃緊神經，陸續在桃園、新北逮獲29名成員，擴大追查後，昨在新北、台北、台中等地，再緝獲首腦綽號「藍道」28歲杜承哲、「泰勒」29歲薛隆廷等7人到案，詢後依法送辦，全案持續擴大追查。

去年遭士檢起訴的陳樺韋、傅榆藺接受偵訊時，皆指向杜男等人下指令指揮，警方經過長時間蒐證、追蹤金流，新北市刑大、保大霹靂小組在新北土城、台中、台北等地逮捕杜男、薛男等7人到案，查扣虛擬貨幣錢包、銀行存摺及筆記型電腦等證物。

檢警調查杜男曾為詐團的收簿手，負責掌控金流，隨後自立門戶，成立詐團水房首腦，並拉攏薛隆廷等人，分工極為精細，杜男收取贓款後，便轉成虛擬貨幣層層轉帳，再變賣獲取現金，隨後利用何姓妻子的帳戶作為贓款收取帳簿。

據了解，杜男2021年曾因詐欺案遭判刑，去年6月開始執行易服勞役，但這期間他仍沒放棄詐騙，指使傅、陳成立詐騙拘禁據點，甚至在傅、陳兩人被逮後，依舊躍躍欲試想死灰復燃。

杜男易服勞役期間依舊從事詐騙行為，出入以豪車Porsche、賓士車代步，但據悉杜、薛等7人與先前遭逮的29人都未見過面，遭逮時皆不承認、不知情「台版柬埔寨」案所發生的所有情況。

檢警經過長時間的多月蒐證，掌握杜男昨赴新北土城少觀所易服勞役時，出動新北市刑大、保大霹靂小組前往逮人。

杜男遭警方壓制，同時間，台北、新北、台中等地的部署警力也陸續逮捕副手薛隆廷、帳房洪俊杰、林晏齊、張玄融、薛讚襯、妻子何旬等人。