發動3波搜索 雲檢警瓦解販毒詐欺集團

雲林檢警從去年12月至今年4月連續發動3波搜索行動，破獲藏匿在虎尾鎮、土庫鎮等一帶販毒、詐欺集團，被害人遍布全國，集團成員11人前後被依法送辦，全遭法院裁定羈押。

雲林縣警察局虎尾分局今天召開記者會表示，去年12月中接獲線報詐欺車手集團將在虎尾鎮、土庫鎮一帶，以人頭帳戶的卡片提領贓款，立即報請雲林地檢署檢察官葉喬鈞成立專案小組指揮偵辦。

警方表示，專案小組成立隔日就在土庫馬光郵局目睹嫌犯正在提領贓款，22歲張男等3人當場就逮，並查獲新台幣10萬元贓款及毒品1批。

警方說，針對此案去年12月連續發動2波搜索行動，第1波拘捕該集團24歲毛男等3名車手到案，調查發現詐騙對象遍布全國，共有54名被害人，得手總金額276萬元；第2波搜索拘捕30歲陳男、楊女情侶檔等嫌到案，並起出大麻煙草真空包、大麻巧克力、毒品咖啡包、封口機、真空包裝機、分裝袋及電子磅秤等物。

警方今年4月7日發動第3波搜索，拘捕集團販毒核心幹部27歲張男等4嫌，當場再起獲大麻、大麻巧克力、大麻煙油、大麻油膏、LSD毒郵票、電子磅秤及夾鏈袋等物。

警方表示，從去年12月至今年4月連續發動3波搜索行動，先後逮捕犯罪集團成員11人依法送辦，都被法院裁定收押。