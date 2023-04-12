影／蘇澳流氓索要保護費逼店家關門 成員竟包含現役軍人

宜蘭蘇澳李姓男子橫行鄉里，去年與同夥10人向鎮內餐館、養身館等店家索要保護費，其中羅姓男子更是現役軍人；他們出言恐嚇「如果不繳錢，店就不必營業了」等語，迫使3店家陸續歇業或轉讓。今年2月檢警抓捕李男等人，檢方日前偵結，依涉犯刑法恐嚇取財罪嫌起訴，請求從重量刑。

據了解，22歲的李男是前竹聯幫弘仁會成員，去年4月間，手下小弟王男、羅男與未成年的林姓少年等人在蘇澳某餐廳用餐，藉故砸店，隔兩日李男帶10多人到店要求插乾股，即收保護費，老闆不從，李男派小弟連日到餐館用餐施壓，逼得店家4月底歇業。

宜蘭地檢署指出，羅男等人同年4月也到餐廳旁的養身館收保護費，同夥將養身館老闆帶到餐廳地下室，現役軍人羅男負責把風，老闆害怕像餐廳一樣遭砸，同意繳交每月8000元，先後被敲走2萬4000元，不堪其擾之下9月底結束營業。

李男一夥盯上接手經營的養身館，去年10月底到店，揚言「如果不繳錢，店就不必營業了」、「別間收3萬，妳這間收1萬就好」、「八大行業都是這樣處裡」，店長轉告老闆，老闆心生懼怕，12月便將接手才2個月的養身館頂讓。