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影／蘇澳流氓索要保護費逼店家關門 成員竟包含現役軍人
宜蘭蘇澳李姓男子橫行鄉里，去年與同夥10人向鎮內餐館、養身館等店家索要保護費，其中羅姓男子更是現役軍人；他們出言恐嚇「如果不繳錢，店就不必營業了」等語，迫使3店家陸續歇業或轉讓。今年2月檢警抓捕李男等人，檢方日前偵結，依涉犯刑法恐嚇取財罪嫌起訴，請求從重量刑。
據了解，22歲的李男是前竹聯幫弘仁會成員，去年4月間，手下小弟王男、羅男與未成年的林姓少年等人在蘇澳某餐廳用餐，藉故砸店，隔兩日李男帶10多人到店要求插乾股，即收保護費，老闆不從，李男派小弟連日到餐館用餐施壓，逼得店家4月底歇業。
宜蘭地檢署指出，羅男等人同年4月也到餐廳旁的養身館收保護費，同夥將養身館老闆帶到餐廳地下室，現役軍人羅男負責把風，老闆害怕像餐廳一樣遭砸，同意繳交每月8000元，先後被敲走2萬4000元，不堪其擾之下9月底結束營業。
李男一夥盯上接手經營的養身館，去年10月底到店，揚言「如果不繳錢，店就不必營業了」、「別間收3萬，妳這間收1萬就好」、「八大行業都是這樣處裡」，店長轉告老闆，老闆心生懼怕，12月便將接手才2個月的養身館頂讓。
台北刑大、士林警分局、土城警分局與宜蘭警分局組成專案小組，在宜蘭地檢署檢察官指揮下，今年2月發動檢肅搜索，抓獲李男10人與林姓少年，檢方4月6日偵結，依違反刑法恐嚇取財罪起訴李男等人，其中李男6人偵訊時否認犯罪，態度不佳，請求從重量刑，林姓少年送少年法庭處理，另外就李男5人夥同少年實施犯罪部分，依兒少福利法加重刑期至2分之1。
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