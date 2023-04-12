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影／神壇藏槍毒 高雄警動員攻堅逮2男

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市警方追查槍毒，查出神壇男子涉嫌改造手槍，昨天傍晚動員20多名員警進神壇攻堅，破門查獲1名男子涉嫌持有槍枝及毒品。今天上午警方埋伏，再查獲另名男子開車前往神壇，又在車上搜出槍毒，全案由警方查辦中。

高雄市刑警大隊偵八隊溯源追查槍毒，發覺楊姓男子（42歲）家裡開設的神壇，出入複雜，得悉楊疑改造槍械，報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦全案。

昨天傍晚6點多，高雄市警局動員刑警大隊、楠梓、苓雅、旗山等分局，以及保安大隊特勤中隊共20多名員警，衝進高雄市楠梓區瑞屏路巷弄內的神壇，當時楊姓男子在房內拒不開門，警方破門查緝他，果然在房內搜出槍械零組件，以及海洛因、安非他命毒品近20包。警方大動作攻堅破門聲，引起鄰居注意，將警方巷戰照片貼上網路。

警方今天上午持續在神壇外埋伏，另名身分待查的男子開車要去找楊，員警發現是警方追緝的車輛，等這名男子下車立即擁上，在車內又搜出1把手槍及約50公克毒品，正擴大偵辦全案。

警方動員到神壇攻堅，逮捕楊姓男子（右）。記者林保光／翻攝
警方動員到神壇攻堅，逮捕楊姓男子（右）。記者林保光／翻攝
警方動員到神壇攻堅。記者林保光／翻攝
警方動員到神壇攻堅。記者林保光／翻攝
警方查獲楊姓男子涉嫌改造槍械，搜出槍械零組件和毒品。記者林保光／攝影
警方查獲楊姓男子涉嫌改造槍械，搜出槍械零組件和毒品。記者林保光／攝影

高雄市 毒品

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