影／神壇藏槍毒 高雄警動員攻堅逮2男

高雄市警方追查槍毒，查出神壇男子涉嫌改造手槍，昨天傍晚動員20多名員警進神壇攻堅，破門查獲1名男子涉嫌持有槍枝及毒品。今天上午警方埋伏，再查獲另名男子開車前往神壇，又在車上搜出槍毒，全案由警方查辦中。

高雄市刑警大隊偵八隊溯源追查槍毒，發覺楊姓男子（42歲）家裡開設的神壇，出入複雜，得悉楊疑改造槍械，報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦全案。

昨天傍晚6點多，高雄市警局動員刑警大隊、楠梓、苓雅、旗山等分局，以及保安大隊特勤中隊共20多名員警，衝進高雄市楠梓區瑞屏路巷弄內的神壇，當時楊姓男子在房內拒不開門，警方破門查緝他，果然在房內搜出槍械零組件，以及海洛因、安非他命毒品近20包。警方大動作攻堅破門聲，引起鄰居注意，將警方巷戰照片貼上網路。