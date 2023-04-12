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他熟地形善躲電眼 DNA比對落空 警苦追內湖槍案槍手
檢警偵辦北市內湖槍擊案，因槍手變裝、變造車牌、沿堤外道路遁逃等「有備而來」，偵辦進度陷入瓶頸，尚未鎖定槍手身分，案發現場採回的生物跡證也未能比對出犯嫌身分，目前警方仍持續擴大調閱監視器畫面，全力追蹤槍手下落。
警方調查，槍手前天晚上騎乘機車前往台北市內湖區康寧路三段巷弄內蹲點，換穿外送員外套，向51歲王姓男子問路，離去後折返，掏槍朝王男連開15槍後，換回原服裝騎車逃往堤外道路。
槍手從南湖大橋附近進入堤外道路，可能的逃逸路線複雜，東可至新北汐止區、西可往台北中山區，警方案發後旋即調即各警所警力，成立監視器調閱小組，過濾槍手所有可疑逃逸路線，經調查1日，發現槍手對周遭地形十分了解，善於躲避電眼，不易追緝，不排除槍手逃逸途中變換交通工具或有人接應。
雖中彈受傷的王男，手術恢復後否認與人結怨或欠債，但資深員警研判，槍手變造車牌躲避查緝，犯案時在現場蹲點逾30分鐘，變裝問路可能是要近距離確認目標樣貌，朝王男下體連開15槍，警告意味濃厚，沿監視器布見密度低的堤外道路和小巷逃逸，如此縝密的做案手法，一開始就鎖定王男犯案的可能性較高，無法排除全案另有隱情。
警方表示，此案受社會矚目，除專案小組全力追查，目前刑事警察局、台北市刑警大隊、鑑識中心等機關也已派員支援偵辦，力求在最短時間內盡速將槍手查緝到案，釐清案情並依法送辦，維護社會治安。
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