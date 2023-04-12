快訊

MLB／大谷「腋下」如何？主審上前抓外部物質 發現真相笑出來

NBA／AD無謂犯規險釀禍 湖人延長賽險勝灰狼搶下第7種子

她拿父母贊助「新房買在墓地旁」開不了口 爸暖回一句讓網友笑著流淚

無良毒販用藥控制少年當小蜜蜂 警破毒窟抓一日喪命散 4人羈押收容

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

23歲林姓男子涉嫌透過通訊軟體販賣毒品，並以毒品控制少年，逼迫少年當小蜜蜂，從新北一處社區大樓當發送中心，送往新北、台北地區。北投警方破獲毒窟，一舉拘提林姓藥頭、黃姓藥腳等4人及2名少年，並查扣周星馳電影梗「唐伯虎點秋香」中的「一日喪命散」毒品，內容物混合二、三級毒品，比一般毒咖啡包藥性猛烈，全案依毒品危害防制條例送辦，林姓藥頭羈押、2少年收容。

北投分局大屯派出所表示，全案起緣於半年前破獲的詐欺案件，詐團成員涉嫌吸毒，警方追查後發現竟有少年當小蜜蜂運毒販賣，從新北社區大樓作為「發送中心」違規騎機車送往台北中山、士林，新北八里等地。

警方追查，發貨中心內的林姓男子為控台，在通訊軟體上涉嫌販毒，平日以毒品養了多名藥腳，包含黃姓、孟姓、黃姓藥腳，甚至還有中輟生郭姓與賴姓少年，只要有人購買毒品，就派出少年當小蜜蜂送毒，涉案人員無幫派註記。

警方指出，全案尚需追查毒品來源，4月6日拘提搜索時查扣，印有「一日喪命散」字樣的毒品，取名來自於周星馳電影「唐伯虎點秋香」中的「一日喪命散」毒品，電影中提到「用七種不同的毒蟲，再加上鶴頂紅，提煉七七四十九日而成的，無色無味，殺人於無影無蹤」警方初步檢驗一日喪命散，含有二、三級毒品，相較於一般毒咖啡包混合三、四級毒品，藥性猛烈讓人上癮。

全案查扣一日喪命散毒品咖啡包24包，重量共計達840公克，還有安非命他、ＭＤＭＡ等毒品，全案依毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦，訊後林、黃羈押獲准，黃、孟請回，2名少年經新北少年法院裁定收容。

警方查扣「一日喪命散」毒咖啡包。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣「一日喪命散」毒咖啡包。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣「一日喪命散」毒咖啡包等各式毒品，還有無殺傷力瓦斯槍。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣「一日喪命散」毒咖啡包等各式毒品，還有無殺傷力瓦斯槍。記者蕭雅娟／翻攝

毒品 新北 咖啡

延伸閱讀

問徵召選總統 侯友宜回「隨時可上場」 卓冠廷開罵了

影／3年輕女被騙當人頭 餵毒拘禁達3周 警攻堅救人

屏警為期1個月掃黑 查獲槍械子彈與毒品

看見幸福台灣／新北…智慧城市 大步前進

相關新聞

影／3年輕女被騙當人頭 餵毒拘禁達3周 警攻堅救人

3名年輕女子欲在網路申辦款留下訊息，詐騙集團分別連絡到她們，表示可以貸款，還誘騙提供銀行存簿、金融卡充當人頭帳戶，每天還...

檢警追查數月！「台版柬埔寨」幕後首腦栽了

2022年11月初發生的台版柬埔寨囚禁致3死案，救援「豬仔」行動挑動檢警神經。士林地檢署火速起訴詐團29人，並指示警方後...

影／台中情侶搞博弈擁Urus超跑 被抓改名沒改運仍遭押

台中市游姓男子與女友在西屯商辦經營博弈詐欺機房，採分層運作，更在出入口加裝兩扇門版，增加檢警破門時間，台中市刑大去年蒐證...

曾逼聽佛經54小時！ 他討40萬元債活活打死人判7年

台中鄒姓男子專責討債，曾燒燙被害人、逼戴耳機聽佛經54小時凌虐，後又撂6名同夥押走盧姓男子逼他還40萬元，用膠帶蒙眼、嘴...

他熟地形善躲電眼 DNA比對落空 警苦追內湖槍案槍手

檢警偵辦北市內湖槍擊案，因槍手變裝、變造車牌、沿堤外道路遁逃等「有備而來」，偵辦進度陷入瓶頸，尚未鎖定槍手身分，案發現場...

無良毒販用藥控制少年當小蜜蜂 警破毒窟抓一日喪命散 4人羈押收容

23歲林姓男子涉嫌透過通訊軟體販賣毒品，並以毒品控制少年，逼迫少年當小蜜蜂，從新北一處社區大樓當發送中心，送往新北、台北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦