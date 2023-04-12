無良毒販用藥控制少年當小蜜蜂 警破毒窟抓一日喪命散 4人羈押收容

23歲林姓男子涉嫌透過通訊軟體販賣毒品，並以毒品控制少年，逼迫少年當小蜜蜂，從新北一處社區大樓當發送中心，送往新北、台北地區。北投警方破獲毒窟，一舉拘提林姓藥頭、黃姓藥腳等4人及2名少年，並查扣周星馳電影梗「唐伯虎點秋香」中的「一日喪命散」毒品，內容物混合二、三級毒品，比一般毒咖啡包藥性猛烈，全案依毒品危害防制條例送辦，林姓藥頭羈押、2少年收容。

北投分局大屯派出所表示，全案起緣於半年前破獲的詐欺案件，詐團成員涉嫌吸毒，警方追查後發現竟有少年當小蜜蜂運毒販賣，從新北社區大樓作為「發送中心」違規騎機車送往台北中山、士林，新北八里等地。

警方追查，發貨中心內的林姓男子為控台，在通訊軟體上涉嫌販毒，平日以毒品養了多名藥腳，包含黃姓、孟姓、黃姓藥腳，甚至還有中輟生郭姓與賴姓少年，只要有人購買毒品，就派出少年當小蜜蜂送毒，涉案人員無幫派註記。

警方指出，全案尚需追查毒品來源，4月6日拘提搜索時查扣，印有「一日喪命散」字樣的毒品，取名來自於周星馳電影「唐伯虎點秋香」中的「一日喪命散」毒品，電影中提到「用七種不同的毒蟲，再加上鶴頂紅，提煉七七四十九日而成的，無色無味，殺人於無影無蹤」警方初步檢驗一日喪命散，含有二、三級毒品，相較於一般毒咖啡包混合三、四級毒品，藥性猛烈讓人上癮。