毒男開車行跡可疑遭警攔查 車上起獲大量安毒法辦

台南市郭姓男子今天清晨5點多，開車行經民生路二段因形跡可疑，巡邏員警上前攔檢。警方在置物杯架上有k他命粉末殘渣，又在後方置物箱備胎內起獲毒品咖啡包77包、313公克，警詢後依毒品危害防制條例罪嫌法辦。

警方調查，郭姓男子(18歲)開車在民生路二段與環河街口停等紅燈，疑在車內抽食K菸且開窗，濃濃異味為後方員警聞到確認後上前攔檢。郭抽菸中絲毫未注意後方有員警在場，吞雲吐霧中見警出現嚇了一下，急忙將香菸熄滅水杯後下車受檢。

員警目視車內，在置物杯架上有K他命粉末殘渣，副駕駛座上放有K盤。後續又在後方置物箱備胎內起獲毒品咖啡包77包、313公克。當場將郭及毒品證物帶回，經尿液及毒品檢驗呈現第二級毒品安非他命陽性反應，將郭依毒品危害防制條例罪嫌送辦，並將溯源追查毒品來源及流向。