快訊

MLB／大谷「腋下」如何？主審上前抓外部物質 發現真相笑出來

NBA／AD無謂犯規險釀禍 湖人延長賽險勝灰狼搶下第7種子

她拿父母贊助「新房買在墓地旁」開不了口 爸暖回一句讓網友笑著流淚

毒男開車行跡可疑遭警攔查 車上起獲大量安毒法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市郭姓男子今天清晨5點多，開車行經民生路二段因形跡可疑，巡邏員警上前攔檢。警方在置物杯架上有k他命粉末殘渣，又在後方置物箱備胎內起獲毒品咖啡包77包、313公克，警詢後依毒品危害防制條例罪嫌法辦。

警方調查，郭姓男子(18歲)開車在民生路二段與環河街口停等紅燈，疑在車內抽食K菸且開窗，濃濃異味為後方員警聞到確認後上前攔檢。郭抽菸中絲毫未注意後方有員警在場，吞雲吐霧中見警出現嚇了一下，急忙將香菸熄滅水杯後下車受檢。

員警目視車內，在置物杯架上有K他命粉末殘渣，副駕駛座上放有K盤。後續又在後方置物箱備胎內起獲毒品咖啡包77包、313公克。當場將郭及毒品證物帶回，經尿液及毒品檢驗呈現第二級毒品安非他命陽性反應，將郭依毒品危害防制條例罪嫌送辦，並將溯源追查毒品來源及流向。

台南市第二分局表示，員警於執勤當中詳予注意周邊可疑人車異狀，認真盤查進而查獲大量毒品，以免流入市場造成更大危害。

員警在郭男車廂後方備胎處，起獲毒品咖啡包法辦。記者黃宣翰／翻攝
員警在郭男車廂後方備胎處，起獲毒品咖啡包法辦。記者黃宣翰／翻攝

毒品 咖啡 台南

延伸閱讀

攜毒駕車開窗抽K菸 台南男子遭逮送辦

影／3年輕女被騙當人頭 餵毒拘禁達3周 警攻堅救人

屏警為期1個月掃黑 查獲槍械子彈與毒品

毒品通緝犯遭警鎖定 泡麵藏安毒被起獲法辦

相關新聞

影／3年輕女被騙當人頭 餵毒拘禁達3周 警攻堅救人

3名年輕女子欲在網路申辦款留下訊息，詐騙集團分別連絡到她們，表示可以貸款，還誘騙提供銀行存簿、金融卡充當人頭帳戶，每天還...

檢警追查數月！「台版柬埔寨」幕後首腦栽了

2022年11月初發生的台版柬埔寨囚禁致3死案，救援「豬仔」行動挑動檢警神經。士林地檢署火速起訴詐團29人，並指示警方後...

影／台中情侶搞博弈擁Urus超跑 被抓改名沒改運仍遭押

台中市游姓男子與女友在西屯商辦經營博弈詐欺機房，採分層運作，更在出入口加裝兩扇門版，增加檢警破門時間，台中市刑大去年蒐證...

曾逼聽佛經54小時！ 他討40萬元債活活打死人判7年

台中鄒姓男子專責討債，曾燒燙被害人、逼戴耳機聽佛經54小時凌虐，後又撂6名同夥押走盧姓男子逼他還40萬元，用膠帶蒙眼、嘴...

他熟地形善躲電眼　DNA比對落空　警苦追內湖槍案槍手

檢警偵辦北市內湖槍擊案，因槍手變裝、變造車牌、沿堤外道路遁逃等「有備而來」，偵辦進度陷入瓶頸，尚未鎖定槍手身分，案發現場...

無良毒販用藥控制少年當小蜜蜂 警破毒窟抓一日喪命散 4人羈押收容

23歲林姓男子涉嫌透過通訊軟體販賣毒品，並以毒品控制少年，逼迫少年當小蜜蜂，從新北一處社區大樓當發送中心，送往新北、台北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦